Податкові пільги для ВЕС – не преференції, а елемент енергетичної безпеки – УВЕА

Звільнення від ПДВ для вітрових турбін – стратегічне рішення для енергобезпеки» – Конеченков

Наприкінці вересня 2025 року у Верховній Раді були зареєстровані законопроєкти №14089 і №14090, які сприяють звільненню від ПДВ імпорту вітрових турбін та комплектуючих. Як зазначає голова правління Української вітроенергетичної асоціації Андрій Конеченков, це результат спільної роботи представників галузі та парламентського Комітету з питань енергетики та ЖКГ.

«Це не просто технічне оновлення – це сигнал, що Україна готова підтримувати всі ВДЕ технології на рівних умовах, як це вже є в деяких країнах Європи та світу», – наголосив Конеченков.

Податкові стимули для вітроенергетики – це не пільга, а необхідний інструмент для енергетичного переходу, переконаний експерт. Він додав, що вітрова енергетика забезпечує генерацію в зимовий період, коли система потребує додаткових потужностей, тому звільнення від ПДВ імпорту обладнання є «стратегічним рішенням для зміцнення енергетичної безпеки України».

За словами Конеченкова, світова практика підтверджує ефективність такого підходу. У Великій Британії діє нульова ставка ПДВ на встановлення вітрових турбін, у Португалії – знижена до 6%, а в Італії – до 10%. Китай, зі свого боку, поєднує пільговий імпорт з частковим поверненням сплаченого ПДВ виробникам.

«Такі стимули демонструють, що держава створює передбачувані правила гри та підвищує довіру інвесторів. Україна має діяти так само – щоб жодна з ВДЕ-технологій не залишалася поза підтримкою», – підсумував Конеченков.

Раніше віцепрезидент Energy Club, колишній заступник міністра енергетики Максим Немчинов наголосив, що таке рішення може суттєво покращити економічні умови для інвесторів, оскільки проєкти ВЕС потребують більших капіталовкладень, ніж сонячні.