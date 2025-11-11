Головна Нова енергія Новини
search button user button menu button

Податкові пільги для ВЕС – не преференції, а елемент енергетичної безпеки – УВЕА

Дарія Демяник
glavcom.ua
Дарія Демяник
google social img telegram social img facebook social img
Податкові пільги для ВЕС – не преференції, а елемент енергетичної безпеки – УВЕА
Податкові стимули для вітроенергетики – це не пільга, а необхідний інструмент для енергетичного переходу, переконаний експерт
фото: depositphotos.com

Звільнення від ПДВ для вітрових турбін – стратегічне рішення для енергобезпеки» – Конеченков

Наприкінці вересня 2025 року у Верховній Раді були зареєстровані законопроєкти №14089 і №14090, які сприяють звільненню від ПДВ імпорту вітрових турбін та комплектуючих. Як зазначає голова правління Української вітроенергетичної асоціації Андрій Конеченков, це результат спільної роботи представників галузі та парламентського Комітету з питань енергетики та ЖКГ. 

«Це не просто технічне оновлення – це сигнал, що Україна готова підтримувати всі ВДЕ технології на рівних умовах, як це вже є в деяких країнах Європи та світу», – наголосив Конеченков.

Податкові стимули для вітроенергетики – це не пільга, а необхідний інструмент для енергетичного переходу, переконаний експерт. Він додав, що вітрова енергетика забезпечує генерацію в зимовий період, коли система потребує додаткових потужностей, тому звільнення від ПДВ імпорту обладнання є «стратегічним рішенням для зміцнення енергетичної безпеки України».

За словами Конеченкова, світова практика підтверджує ефективність такого підходу. У Великій Британії діє нульова ставка ПДВ на встановлення вітрових турбін, у Португалії – знижена до 6%, а в Італії – до 10%. Китай, зі свого боку, поєднує пільговий імпорт з частковим поверненням сплаченого ПДВ виробникам.

«Такі стимули демонструють, що держава створює передбачувані правила гри та підвищує довіру інвесторів. Україна має діяти так само – щоб жодна з ВДЕ-технологій не залишалася поза підтримкою», – підсумував Конеченков.

Раніше віцепрезидент Energy Club, колишній заступник міністра енергетики Максим Немчинов наголосив, що таке рішення може суттєво покращити економічні умови для інвесторів, оскільки проєкти ВЕС потребують більших капіталовкладень, ніж сонячні.

Читайте також:

Теги: енергетика пільги тарифи

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Саратовський НПЗ
Вибухи на Одещині, атака на Саратовський НПЗ: головне за ніч
Сьогодні, 05:46
За словами радника Зеленського, Банкова підтримує слідчі дії у справі про енергетичну корупцію
Операція «Мідас»: Офіс президента вперше відреагував на розслідування НАБУ і САП
Вчора, 18:20
Задокументовано діяльність високорівневої злочинної організації
Масштабна операція з викриття корупції у сфері енергетики: НАБУ розкрило деталі
Вчора, 10:25
Китай став енергетичною наддержавою – The Economist
Китай став енергетичною наддержавою – The Economist
Вчора, 03:27
Прем’єр-міністр Канади Марк Карні та президент США Дональд Трамп під час зустрічі у Білому домі
Прем’єр Канади вибачився перед Трампом після скандалу через рекламу
2 листопада, 03:26
Експерти з кібербезпеки та європейські виробники стверджують, що китайський конгломерат зможе зламати європейську енергосистему
Європа готує обмеження для китайських сонячних технологій: що сталося
27 жовтня, 14:45
Енергетики працюють безперервно, аби відновити електропостачання
Міненерго повідомило про стан енергосистеми після нічних атак
24 жовтня, 10:51
Росія вдарила по енергетичному об'єкту на Чернігівщині
Росіяни вдарили по енергетичному об'єкту на Чернігівщині
18 жовтня, 10:53
Машинобудівники підтримали потреби шахтарів, виготовивши 1,8 млн запчастин і комплектуючих
За девʼять місяців ДТЕК виробив 1,8 млн запчастин для забезпечення вуглевидобутку
17 жовтня, 17:45

Новини

Податкові пільги для ВЕС – не преференції, а елемент енергетичної безпеки – УВЕА
Податкові пільги для ВЕС – не преференції, а елемент енергетичної безпеки – УВЕА
Податкові стимули мають поширюватися на вітроенергетику – експертка
Податкові стимули мають поширюватися на вітроенергетику – експертка
Підтримка відновлюваної енергетики має враховувати реальні економічні умови – «Укренерго»
Підтримка відновлюваної енергетики має враховувати реальні економічні умови – «Укренерго»
Австралія щодня роздаватиме мільйонам родин безкоштовну сонячну енергію
Австралія щодня роздаватиме мільйонам родин безкоштовну сонячну енергію
Фінансування зеленої енергетики має бути забезпечене у повному обсязі – ICC Ukrainе
Фінансування зеленої енергетики має бути забезпечене у повному обсязі – ICC Ukrainе
Мережі Європи на межі: напруга зросла на 2000% через надлишок сонячної енергії
Мережі Європи на межі: напруга зросла на 2000% через надлишок сонячної енергії

Новини

В Україні хмарно, місцями дощитиме: погода на 11 листопада
Сьогодні, 06:01
В Україні хмарно: погода на 10 листопада
Вчора, 06:01
В Україні хмарно з проясненнями: погода на 9 листопада
9 листопада, 06:01
Хто «прикурює» на вейпах? БЕБ оголосило «велике полювання» на продавців електронних сигарет
8 листопада, 10:39
В Україні без опадів: погода на 8 листопада
8 листопада, 06:01
Відключення світла 7 листопада 2025 року: ДТЕК оновив графіки для деяких областей
7 листопада, 13:43

Прес-релізи

Малий бізнес отримає перевірені рішення на найбільшому фестивалі для МСБ – GET 2025
Малий бізнес отримає перевірені рішення на найбільшому фестивалі для МСБ – GET 2025
7 листопада, 16:55
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua