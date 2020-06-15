Україна отримає 200 мільйонів доларів від Міжнародного банку реконструкції та розвитку



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Угода про позику – 200 мільйонів доларів США від МБРР набула чинності

Угода про позику в була укладена 27 серпня 2019 року

Україна отримає від Міжнародного банку реконструкції та розвитку 200 мільйонів доларів позики в рамках програми «Прискорення приватних інвестицій у сільське господарство». Про це повідомляє пресслужба Міністерства фінансів України.

«Україна розпочала реалізацію програми «Прискорення приватних інвестицій у сільське господарство». Угода про позику в рамках відповідного проекту була укладена 27 серпня 2019 року з Міжнародним банком реконструкції та розвитку. Сума позики – 200 мільйонів доларів США. 20 травня цього року, після здійснення Україною внутрішньодержавних процедур, Угода про позику набрала чинності», – йдеться у повідомленні

Реалізація Програми дозволить Україні пом’якшити окремі обмеження на шляху до зростання участі приватного сектора, зокрема, малих і середніх підприємств (МСП), у сільськогосподарському ринку факторів виробництва та ринку товарів України.

З метою досягнення мети програми заплановано:

створити Державний аграрний реєстр та відкритий до нього доступ широкому загалу;

провести інвентаризацію земель державної власності та внести відомості щодо них до Державного земельного кадастру;

розробити методологію розробки планів землекористування для об'єднаних територіальних громад;

провести супутникове картографування території України;

створити автоматизовану систему оповіщення щодо змін у Державному земельному кадастрі;

підвищити обізнаність власників та користувачів земельних ділянок щодо прав на землю та способів їх захисту;

посилити систему державного контролю на державному кордоні України з урахуванням вимог ЄС та найкращих світових практик;

розробити та ввести в експлуатацію інтерактивну інформаційну систему про безпечність харчових продуктів та вимог ринків експорту.

Нагадаємо, 12 червня Україна повністю отримала 2,1 млрд доларів першого траншу від Міжнародного валютного фонду за новою програмою кредитування.