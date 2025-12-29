Зеленський розкрив наступні кроки переговорів щодо миру

Найближчим часом президент матиме телефонну розмову з Дональдом Трампом

Президент розповів, якими будуть наступні кроки перемовин щодо досягнення миру. Володимир Зеленський поділився планами на найближчий час. Про це очільник держави повідомив під час онлайнового спілкування із журналістами, повідомляє «Главком».

Після зустрічі з Дональдом Трампом та перемовин української делегації з американцями Володимир Зеленський чекає на дзвінок від президента США. Але для цього спочатку команди США та України мають попрацювати.

Президент також повідомив, що після того, як українські радники повернуться в Київ, найближчими днями буде триватиме «швидка робота» щодо досягнення миру.

Крім цього, Володимир Зеленський розповів, що незабаром планується зустріч із європейськими лідерами. «Ми спробуємо десь в Європі всі об’єднати, зібрати всіх. Важливо, щоб всі були в контексті, всі, хто ж партнерами, всі, хто допомагають», – сказав президент.

Також до цієї зустрічі мають долучитися США. «Зробимо все, щоб у нас була конструктивна зустріч у США вже на рівні лідерів та президента Сполучених Штатів», – додав глава держави.

