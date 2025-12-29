Головна Країна Політика
Зеленський розкрив наступні кроки переговорів щодо миру

Юлія Відміцька
glavcom.ua
Юлія Відміцька
Зеленський розкрив наступні кроки переговорів щодо миру
Володимир Зеленський розповів, що незабаром планується зустріч з європейськими лідерами
фото: Офіс Президента України

Найближчим часом президент матиме телефонну розмову з Дональдом Трампом

Президент розповів, якими будуть наступні кроки перемовин щодо досягнення миру. Володимир Зеленський поділився планами на найближчий час. Про це очільник держави повідомив під час онлайнового спілкування із журналістами, повідомляє «Главком».

Після зустрічі з Дональдом Трампом та перемовин української делегації з американцями Володимир Зеленський чекає на дзвінок від президента США. Але для цього спочатку команди США та України мають попрацювати. 

Президент також повідомив, що після того, як українські радники повернуться в Київ, найближчими днями буде триватиме «швидка робота» щодо досягнення миру.

Крім цього, Володимир Зеленський розповів, що незабаром планується зустріч із європейськими лідерами. «Ми спробуємо десь в Європі всі об’єднати, зібрати всіх. Важливо, щоб всі були в контексті, всі, хто ж партнерами, всі, хто допомагають», – сказав президент.

Також до цієї зустрічі мають долучитися США. «Зробимо все, щоб у нас була конструктивна зустріч у США вже на рівні лідерів та президента Сполучених Штатів», – додав глава держави.

Раніше «Главком» писав про те, як Володимир Зеленський розповів, аби український народ прийняв мирну угоду, потрібен референдум, адже він засвідчить його волевиявлення. Президент зазначив, що Російська Федерація не хоче припинення вогню, однак Сполучені Штати працюють над цим питання.

Нагадаємо, як Зеленський розповів, коли в Україні завершиться воєнний стан. За його словами, отримання Україною дієвих гарантій безпеки завершення воєнного стану неможливе. Воєнний стан завершиться тоді, коли й російсько-українська війна. Для цього Україна має мати гарантії безпеки, які унеможливлять повторну агресію з боку РФ.

Теги: Європейський Союз США переговори Володимир Зеленський

