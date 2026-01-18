Головна Країна Події в Україні
Президент відзначив воїнів, завдяки яким є хороші результати на фронті

Надія Карбунар
glavcom.ua
Надія Карбунар
Президент відзначив воїнів, завдяки яким є хороші результати на фронті
Попри жорстку погоду та постійні російські штурми, є хороші наші результати в захисті позицій, заявив Зеленський
фото: Офіс президента

«Слава всім, хто бʼється заради України, як заради самого себе!», – сказав Зеленський

Президент України Володимир Зеленський відзначив військові підрозділи, які захищають позиції на різних напрямках фронту на Сумщині, Харківщині, Донеччині та в Запорізькій області. Як інформує «Главком», про це глава держави повідомив у вечірньому зверненні.

«Хочу відзначити наших воїнів: попри все, попри жорстку погоду та постійні російські штурми є хороші наші результати в захисті позицій. Важливо, що на багатьох напрямках наші воїни роблять саме те, що потрібно для України. Дякую всім вам, хлопці!», – сказав Володимир Зеленський.

Це 5-та штурмова бригада, 1-й та 225-й окремі штурмові полки, які виконують бойові завдання на Гуляйпільському напрямку. На Купʼянському напрямку – 429-та бригада безпілотних систем «Ахіллес», 13-та бригада оперативного призначення Нацгвардії «Хартія», 101-ша бригада охорони Генерального штабу та 475-й окремий штурмовий полк. На Харківщині – 127-ма важка механізована бригада. На Покровському напрямку – 25-та повітрянодесантна бригада та підрозділи 425-го окремого штурмового полку. На Сумщині – 71-ша єгерська бригада. На Очеретинському напрямку – воїни 14-ї бригади оперативного призначення Нацгвардії «Червона калина» та 25-й окремий штурмовий батальйон. Також Оріхівський напрямок – 128-ма гірсько-штурмова бригада.

«Дякую вам, воїни! Слава всім, хто бʼється заради України, як заради самого себе! Дякую кожному, хто працює так, щоб Україна жила! Слава Україні!», – наголосив президент.

Раніше президент України Володимир Зеленський вручив 20 сертифікатів на отримання квартир Героям України та рідним воїнів, удостоєних цього звання посмертно.

Також президент України Володимир Зеленський зустрівся з українськими ветеранами й ветеранками – переможцями та учасниками Ігор Нескорених і відзначив їх державними нагородами. 

 

Теги: військові Володимир Зеленський Україна президент фронт

