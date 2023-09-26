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В Україні вдруге за день лунала масштабна повітряна тривога

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
В Україні вдруге за день лунала масштабна повітряна тривога

Громадянам слід негайно пройти в укриття 

В Україні станом на 19: 32 оголошена масштабна повітряна тривога. Моніторингові телеграм-канали фіксуюють зліт винищувача Міг-31 к. Станом на 19:54 тривогу скасовано. 

В Україні вдруге за день лунала масштабна повітряна тривога фото 1

Триває 580-та доба широкомасштабної війни РФ проти України. Протягом доби відбулось 20 бойових зіткнень. Також, російська федерація завдала чергового удару по Україні застосувавши 38 іранських ударних БпЛА типу Shahed-136/131. Постраждала припортова інфраструктура Одеської області.

Теги: війна інфраструктура тривога

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