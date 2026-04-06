Україна постачатиме до Китаю стратегічний продукт: підписано угоду

Угоду підписав голова Держпродспоживслужби Сергій Ткачук та надзвичайний і повноважний посол Китайської Народної Республіки в Україні Ма Шенкунь

Україна офіційно відкриває можливість експорту пшеничного борошна до Китайської Народної Республіки. Відповідний протокол інспекційних, фітосанітарних та санітарних вимог підписано між Держпродспоживслужбою та Генеральною митною адміністрацією КНР. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на сайт служби.

«Підписання цього протоколу є важливим кроком для розширення доступу української продукції на ринок Китайської Народної Республіки. Документ визначає чіткі та прозорі вимоги до виробництва, контролю та експорту, що формує передбачувані умови для роботи українських виробників. Це відкриває нові можливості для нарощування експорту продукції з доданою вартістю, зокрема пшеничного борошна. Водночас це і важливий крок для диверсифікації ринків збуту та зміцнення позицій України на глобальних ринках», – зазначила заступниця міністра економіки, довкілля та сільського господарства України Ірина Овчаренко.

Зазначається, що китайська сторона фактично підтвердила: українська продукція відповідає високим стандартам і готова до виходу на їхній ринок.

Україна гарантує відповідність продукції вимогам КНР, зокрема:

відповідність борошна законодавству Китаю у сфері безпечності харчових продуктів;

відсутність карантинних організмів, зокрема Tilletia controversa;

повний контроль на всіх етапах – від вирощування пшениці до експорту готової продукції;

впровадження системи моніторингу та регулярних перевірок.

«Окрему увагу приділено прозорості та простежуваності: кожна партія продукції повинна бути належним чином маркована та супроводжуватися фітосанітарним сертифікатом і міжнародним сертифікатом для експорту харчових продуктів нетваринного походження. Протокол також передбачає механізми взаємодії між сторонами, обмін інформацією, можливість проведення інспекцій і перегляду ризиків», – йдеться у повідомленні.

До слова, війна на Близькому Сході та критична посуха в аграрних регіонах Сполучених Штатах Америки стали головними драйверами подорожчання української пшениці.