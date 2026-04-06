Головна Гроші Економіка
search button user button menu button

Україна постачатиме до Китаю стратегічний продукт: підписано угоду

glavcom.ua
Наталія Порощук
google social img telegram social img facebook social img
Угоду підписав голова Держпродспоживслужби Сергій Ткачук та надзвичайний і повноважний посол Китайської Народної Республіки в Україні Ма Шенкунь
фото: dpss.gov.ua

Китайська сторона фактично підтвердила: українська продукція відповідає високим стандартам і готова до виходу на їхній ринок

Україна офіційно відкриває можливість експорту пшеничного борошна до Китайської Народної Республіки. Відповідний протокол інспекційних, фітосанітарних та санітарних вимог підписано між Держпродспоживслужбою та Генеральною митною адміністрацією КНР. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на сайт служби.

«Підписання цього протоколу є важливим кроком для розширення доступу української продукції на ринок Китайської Народної Республіки. Документ визначає чіткі та прозорі вимоги до виробництва, контролю та експорту, що формує передбачувані умови для роботи українських виробників. Це відкриває нові можливості для нарощування експорту продукції з доданою вартістю, зокрема пшеничного борошна. Водночас це і важливий крок для диверсифікації ринків збуту та зміцнення позицій України на глобальних ринках», – зазначила заступниця міністра економіки, довкілля та сільського господарства України Ірина Овчаренко.

Зазначається, що китайська сторона фактично підтвердила: українська продукція відповідає високим стандартам і готова до виходу на їхній ринок.

Україна гарантує відповідність продукції вимогам КНР, зокрема:

  • відповідність борошна законодавству Китаю у сфері безпечності харчових продуктів;
  • відсутність карантинних організмів, зокрема Tilletia controversa;
  • повний контроль на всіх етапах – від вирощування пшениці до експорту готової продукції;
  • впровадження системи моніторингу та регулярних перевірок.

«Окрему увагу приділено прозорості та простежуваності: кожна партія продукції повинна бути належним чином маркована та супроводжуватися фітосанітарним сертифікатом і міжнародним сертифікатом для експорту харчових продуктів нетваринного походження. Протокол також передбачає механізми взаємодії між сторонами, обмін інформацією, можливість проведення інспекцій і перегляду ризиків», – йдеться у повідомленні.

До слова, війна на Близькому Сході та критична посуха в аграрних регіонах Сполучених Штатах Америки стали головними драйверами подорожчання української пшениці.

Читайте також:

Теги: експорт Китай Держпродспоживслужба

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Іранська війна – перші переможці та програвші
Іранська війна – перші переможці та програвші
11 березня, 15:03
Стовп диму здіймається після військового удару по столиці Тегерану 2 березня 2026 року
Головна вразливість нафтової імперії Ірану
8 березня, 18:31
США відміняють нафтові санкції проти Росії. Скільки заробляє Росія на війні в Ірані?
США відміняють нафтові санкції проти Росії. Скільки заробляє Росія на війні в Ірані?
13 березня, 09:37
Віктор Орбан та Олександр Лукашенко
Дві ставки Путіна – і ризик програти обидві
26 березня, 07:10
Установки доправили до табору Кенгун у місті Кумамото
Японія озброюється ракетами великої дальності власного виробництва
9 березня, 11:12
Китай є володарем ядерних засобів глобального масштабу наземного і морського базування
США звинуватили Китай у таємних ядерних випробуваннях
9 березня, 21:19
Особливим викликом для українського бізнесу стає CBAM, який передбачає додатковий податок на продукцію з високим вуглецевим слідом
Що дасть посилення санкцій проти російського металу Україні? Оцінка «Метінвесту»
16 березня, 18:30
Зенітна установка Oerlikon Skyshield
Швейцарія відмовила США в експорті зброї
21 березня, 01:58
«АрселорМіттал Кривий Ріг» втратив європейський ринок миттєво
Через екомито СВАМ: «АрселорМіттал Кривий Ріг» повністю зупинив експорт металопродукції до ЄС та звільняє частину працівників
3 квiтня, 14:14

Економіка

Україна постачатиме до Китаю стратегічний продукт: підписано угоду
Україна постачатиме до Китаю стратегічний продукт: підписано угоду
Підготовка до наступної зими зірветься, якщо не вирішити проблему боргів балансуючого ринку – експерт
Підготовка до наступної зими зірветься, якщо не вирішити проблему боргів балансуючого ринку – експерт
Після нічної ворожої атаки знеструмлено п’ять областей: де ситуація найгірша
Після нічної ворожої атаки знеструмлено п’ять областей: де ситуація найгірша
Податки для ФОПів, OLX та посилок. Свириденко зібрала очільників комітетів Ради
Податки для ФОПів, OLX та посилок. Свириденко зібрала очільників комітетів Ради
Занижені прайс-кепи формують дефіцит електроенергії навіть без атак – член правління «Укренерго»
Занижені прайс-кепи формують дефіцит електроенергії навіть без атак – член правління «Укренерго»
Кримінальні справи через закупівлі електроенергії загрожують стабільності постачання для бюджету – постачальники
Кримінальні справи через закупівлі електроенергії загрожують стабільності постачання для бюджету – постачальники

Новини

Ворожа атака на Одещину. Президент відреагував на удари Росії
Сьогодні, 12:25
Українська розвідка «розібрала» російський боєприпас «Краснополь»: подробиці
Сьогодні, 09:53
Страсний тиждень: традиції та заборони напередодні Великодня
Сьогодні, 06:45
Два літаки застрягли в Ірані: як США ризикували втратити спецназ – Reuters
Сьогодні, 03:31
Страсний тиждень: що та в які дні можна їсти перед Великоднем
Вчора, 21:25
Вербна неділя: яскраві листівки, привітання у віршах та прозі
Вчора, 06:30

Прес-релізи

БПАК UB60D та НРК Protector доступні для замовлення у межах програм «є-Бали» та Defence
БПАК UB60D та НРК Protector доступні для замовлення у межах програм «є-Бали» та Defence
25 березня, 15:52
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua