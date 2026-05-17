Суд має призначити державного керуючого для Червоноградської збагачувальної фабрики – депутат

Дарія Демяник
glavcom.ua
Дарія Демяник
Ситуація навколо Червоноградської ЦЗФ загострилася на тлі тривалої процедури санації ПАТ «Львівська вугільна компанія»
Державний керуючий для Червоноградської ЦЗФ потрібен для стабільної роботи підприємства – нардеп Бондар

У понеділок 18 травня Господарський суд Львівської області має розглянути питання призначення керуючого санацією ПАТ «Львівська вугільна компанія», від якого залежить подальша робота Червоноградської збагачувальної фабрики. Про це заявив народний депутат України Михайло Бондар. 

За його словами, за багаторічною судовою тяганиною стоїть доля підприємства, яке вже кілька місяців перебуває у простої: фабрика не працює, накопичуються борги по зарплатах, а процедура санації роками не дає результату.

Бондар нагадав, що у січні суд призначив новим керуючим санацією арбітражного керуючого Юрченка, однак у квітні апеляційний суд скасував це рішення в частині його призначення.

Водночас навколо підприємства триває боротьба різних груп впливу через своїх арбітражних керуючих, а «постійні оскарження, нові скарги і затягування процесів фактично блокують можливість нормального управління підприємством».

«Саме тому зараз важливо, щоб суд ухвалив рішення, яке дозволить вивести підприємство з багаторічного хаосу та припинити постійні маніпуляції навколо санації», – заявив депутат.

На його переконання, мова вже має йти про представлення державного керуючого, який працюватиме «в інтересах держави, шахтарів і стабільної роботи всього виробничого ланцюга».

Бондар також наголосив, що саме Міністерство енергетики має взяти на себе координацію і відповідальність за подальшу модель управління підприємством перед наступним опалювальним сезоном.

«Про всяк випадок нагадаю всім причетним: часу на це вже немає. Наступна зима ближче, ніж здається», – нагадав він.

Нагадаємо, ситуація навколо Червоноградської ЦЗФ загострилася на тлі тривалої процедури санації ПАТ «Львівська вугільна компанія», проблем із управлінням підприємством, боргів по зарплатах та фактичної зупинки виробничих процесів.

Суд має призначити державного керуючого для Червоноградської збагачувальної фабрики – депутат
Постачальники електроенергії відмовляються працювати з бюджетними установами. Учасник ринку пояснив причину
Уряд посилить підтримку бізнесу у прифронтових громадах
Через обмеження в закупівлях електроенергії замовники не знаходять постачальників – директор «Євро Трейд Енерджі»
Український енергоринок накопичив близько 200 млрд грн боргів – ВЕА
Вантажні тарифи «Укрзалізниці». Асоціація добувної промисловості звернулася до уряду

