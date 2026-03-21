Швейцарія відмовила США в експорті зброї

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
Швейцарія відмовила США в експорті зброї
Зенітна установка Oerlikon Skyshield
фото з відкритих джерел

З лютого 2026 року Швейцарія не видала жодної нової ліцензії на постачання зброї до США

Швейцарія призупинила нові продажі зброї Сполученим Штатам через війну з Іраном, посилаючись на свою політику нейтралітету. Уряд країни прямо заявив, що не може дозволити експорт озброєнь сторонам конфлікту. Про це пише The New York Times, передає «Главком».

«Експорт військових матеріалів до країн, що беруть участь у міжнародному збройному конфлікті з Іраном, не може бути дозволений протягом усього конфлікту… Експорт військових матеріалів до США наразі не може бути дозволений», – йдеться у заяві.

Відомо, що з лютого 2026 року Швейцарія не видала жодної нової ліцензії на постачання зброї до США. Водночас поставки за вже виданими дозволами можуть продовжуватися.

Як пише The New York Times, США є одним із ключових покупців швейцарської зброї. Лише у 2025 році обсяг закупівель становив понад $120 млн. Обмеження, зокрема, зачіпають виробника стрілецької зброї SIG Sauer.

Окрім цього, Берн уже відмовив США у частині запитів на проліт військових літаків над своєю територією.

«Закон про нейтралітет забороняє сторонам конфлікту прольоти, що служать військовим цілям, пов’язаним із конфліктом», – наголосили в уряді.

Водночас Швейцарія допускає гуманітарні та не пов’язані з бойовими діями польоти.

Раніше країна вже застосовувала аналогічні обмеження щодо Ізраїлю та Ірану, підтверджуючи свою жорстку позицію нейтралітету навіть у відносинах із ключовими партнерами.

Швейцарія відмовила США в експорті зброї
Швейцарія відмовила США в експорті зброї
