Японія озброюється ракетами великої дальності власного виробництва

Нова зброя здатна вражати цілі на території Китаю

Міністерство оборони Японії розпочало розгортання перших підрозділів, оснащених крилатими ракетами великої дальності власної розробки. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Japantimes.

Йдеться про модернізовані ракети Type-12, дальність яких була збільшена з 200 до понад 1000 кілометрів. Це дозволяє уражати цілі на території потенційних противників у разі нападу.

Повідомляється, що транспортні засоби з ракетним обладнанням вирушили з табору Фудзі Сил оборони США в префектурі Сідзуока та прибули до табору Кенгун рано вранці в понеділок.

Офіційний Токіо наголошує, що це «можливість нанесення контрудару», яка необхідна для стримування агресії, попри традиційно мирну конституцію країни.

Міністерство також планує розгорнути цього місяця в таборі Фудзі ракетну систему класу «земля-земля» Hyper Velocity Gliding Projectile для оборони віддалених островів, що також є частиною ініціативи щодо контрнаступів.

Японія також планує інтегрувати ці ракети на кораблі та літаки, створюючи багатовекторну систему захисту. Очікується, що повне розгортання мережі завершиться до 2027 року.

