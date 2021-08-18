Україна продовжує різко скорочувати виробництво молока. Що ж продається в магазинах?

Найменше молока виробили в Луганській, Донецькій та Запорізькій областях

За січень-липень 2021 року виробництво молока в Україні зменшилось на 6% порівняно з аналогічним періодом 2020 року. За цей період було вироблено 5,20 млн тонн молока, повідомляє AgroPolit із посиланням на дані Державної служби статистики.

Сільськогосподарські підприємства зокрема виробили 1,62 млн тонн молока (на 1,1% менше), господарства населення – 3,57 млн тонн (на 8,1% менше).

Найбільше молока за вказаний період виробили в Полтавській області – 404 тис. тонн (на 6,5% менше, ніж за січень-липень 2020 року); на другому місці – Вінницька (396 тис. тонн; на 7,9% менше); на третьому – Хмельницька (388,8 тис. тонн; на 1,0 % більше) області.

Найменші обсяги виробництва молока за січень-липень 2021 року продемонстрували в Луганській (59,5 тис. тонн; на 10,8% менше, ніж за січень-липень 2020 року), Донецькій (84,3 тис. тонн; на 6,2 % менше) та Запорізькій (112,5 тис. тонн; на 8,9% менше) областях.

За даними Держстату, за січень-липень 2020 року в Україні було вироблено на 3,9% менше молока, ніж за січень-липень 2019 року.

Зазначимо, молочний ринок останнім часом працює в умовах дефіциту молока. Тому дуже багато виробників використовують сухі суміші.

У 2020 році рекордно зросло виробництво рослинного молока. У порівнянні з 2019 роком обсяги збільшилися на 1259%.

Крім того, випуск справжніх сичужних сирів у порівнянні з травнем 2020 року зменшився на 15%, нижче рівня в 6 тис. тонн. У той же час на 3% збільшився випуск сирних продуктів, приблизно до 3,5 тис. тонн.

Нагадаємо, в Україні налічується 1,67 млн голів корів, що на 5,5% менше відповідного періоду минулого року. Між іншим, загальна кількість молочного поголів'я станом на 1990 рік в Україні складала 8,5 млн корів.