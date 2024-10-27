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Розвиток екстреної служби 112. Україна отримає грант на €12 млн

Катерина Іванова
glavcom.ua
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Розвиток екстреної служби 112. Україна отримає грант на €12 млн
Крім проекту 112 Європейський інвестиційний банк планує інвестувати ще до €600 млн. у відновлення критичної інфраструктури
фото: МВС

Ініціатива об'єднає служби швидкої допомоги, поліцію, пожежну охорону та аварійну газову службу в єдину систему

Міністр фінансів Сергій Марченко та представники Європейського інвестиційного банку (ЄІБ) та Європейського банку реконструкції та розвитку (ЄБРР) підписали заяву про наміри надати Україні грант на €12 млн на створення в країні європейської системи екстреної допомоги 112. Про це повідомляє Міністерство фінансів України.

Ця ініціатива, яка також отримала кредитне фінансування на суму €40 млн., об'єднає служби швидкої допомоги, поліцію, пожежну охорону та аварійну газову службу в єдину систему реагування на надзвичайні ситуації.

Крім проекту 112 Європейський інвестиційний банк планує інвестувати ще до €600 млн. у відновлення критичної інфраструктури України, сприяючи її відповідності європейським стандартам та інтеграції країни до ЄС.

Під час зустрічей з ЄБРР також було обговорено майбутні пріоритети фінансування, включаючи підтримку приватного та державного секторів, зокрема в енергетиці.

Нагадаємо, координатор системи Організацій Обʼєднаних Націй в Україні Матіас Шмале повідомив про рішення ООН і партнерів виділити $20 млн на підтримку місцевих організацій, які допомагають вразливим категоріям населення.

Також заступниця державного секретаря США з питань цивільної безпеки, демократії та прав людини Узра Зея, відвідуючи Київ, наголосила на непохитній солідарності США з українськими посадовцями у антикорупційні сфері, а також відданості США допозі України для її перемоги у війні. 

Як відомо, уряд Данії оголосив про виділення Україні 21-го пакету військової допомоги на суму 2,4 млрд данських крон (близько 321,8 млн євро). 

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Теги: надзвичайні ситуації фінансування Сергій Марченко грант

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