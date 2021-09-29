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    Газова змова Москви і Будапешта. Оператор української ГТС зробив тривожну заяву

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    Від початку 2021 року транзит газу в&nbsp;напрямку Угорщини становив 6,9 млрд кубометрів, що&nbsp;становить 21,2% від загального обсягу транзиту через територію України - Газова змова Москви і Будапешта. Оператор української ГТС зробив тривожну заяву
    Від початку 2021 року транзит газу в напрямку Угорщини становив 6,9 млрд кубометрів, що становить 21,2% від загального обсягу транзиту через територію України
    фото з відкритих джерел

    Оператор ГТС визнав, що угода росіян і угорців ставить під загрозу роботу нашого трубопроводу

    На сьогоднішній день саме українсько-угорський маршрут став найбільш затребуваним для імпорту природного газу до України в учасників ринку, проте без транзиту через Україну до Угорщини і далі, ця співпраця – під питанням. Таку відповідь дали журналістам в Управлінні комунікацій Оператора ГТС України, пише УНН.

    У оператора зазначили, що, відповідно до угоди з «Газпромом» за принципом ship-or-pay, Україна має отримувати кошти за транзит до кінця 2024 року.

    Проте, вважає оператор, є ризик зменшення фізичних обсягів транзиту газу через територію України. А вірогідність продовження транзиту по цьому напрямку після 2024 року не надто висока.

    «Від початку 2021 року транзит газу в напрямку Угорщини становив 6,9 млрд куб. м, що становить 21,2% від загального обсягу транзиту через територію України, імпорт – 2,1 млрд куб. м, що становить 90% від загального обсягу імпорту в Україну за поточний, 2021-ий, рік. Тож, на сьогодні саме угорсько-український маршрут став найбільш затребуваним для імпорту природного газу до України в учасників ринку як найбільш економічно привабливий. І це вигідно обом сторонам», – йдеться у повіжомленні.

    «Без транзиту через Україну до Угорщини і далі — до інших країн, ця взаємовигідна співпраця – під питанням. І тоді постраждають обидві сторони. Можливості здійснення імпорту з Угорщини до України, зберігання газу в українських ПСГ угорськими компаніями будуть значно ускладнені без наявності фізичного потоку в напрямку Україна-Угорщина. Тобто втрати понесе не лише Україна», – зазначає оператор.

    Нагадаємо, 27 вересня міністр закордонних справ Петер Сіярто і представники російського газового монополіста «Газпром» у Будапешті підписали нову довгострокову угоду про постачання газу в Угорщину. Згідно з документом, Будапешт отримуватиме від «Газпрому» 4,5 млрд кубометрів газу на рік в обхід України.

    Украна розкритикувала дії Угорщини. Зокрема, Київ у відповідь вирішив перенести зустріч з угорцями та звернутися до Європейської комісії.

    Натомість глава МЗС Угорщини Петер Сіярто звинуватив Україну у втручанні у внутрішні справи після критики газового контракту з російським «Газпромом».

    Як вже відомо, ЄС перевірить скандальний газовий контракт Угорщини та Росії.

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    Теги: ЄС Росія газ Будапешт Газпром опалення Угорщина транзит Україна ГТС
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    Газова змова Москви і Будапешта. Оператор української ГТС зробив тривожну заяву