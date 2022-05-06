Проїзд вантажівок із паливом: Україна та Польща уклали нові правила

Для бездозвільного в’їзду на територію Польщі перевізникам пального необхідно пройти реєстрацію

Міністерство інфраструктури України та міністерство інфраструктури і розвитку Польщі досягнули домовленості щодо скасування дозволів для усіх перевізників, які здійснюють міжнародні перевезення палива. Про це повідомляє пресслужба Мінінфраструктури України в Telegram.

«Ракетні удари росії по нафтопереробним заводам та нафтобазам створили критичну ситуацію на ринку палива. Метою команди Міністерства інфраструктури в цих умовах є повна лібералізація міжнародних вантажних перевезень для вирішення цієї проблеми.

Нові правила уже набрали чинності і їхніми перевагами можуть скористатися як українські, так і польські перевізники. Вдячний польській стороні за конструктивну роботу», – заявив міністр інфраструктури України Олександр Кубраков.

Для бездозвільного в’їзду на територію Польщі перевізникам пального необхідно пройти реєстрацію шляхом заповнення форми.

Нагадаємо, Міністерство економіки оприлюднило розрахунки середньої вартості бензину та дизельного палива, від якої АЗС можуть встановлювати свою націнку. Останні дані станом на 2 травня надала НАК «Нафтогаз України.