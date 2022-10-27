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Україна вперше в історії імпортувала електроенергію з Європи

Юрій Лящук
glavcom.ua
Україна вперше в історії імпортувала електроенергію з Європи
Потужність тестової спроби становила 1 МВт
фото ілюстративне

Тестовий імпорт електроенергії відбувся зі Словаччини

Державний трейдер «Енергетична компанія України» в четвер здійснив перший в історії тестовий імпорт електроенергії з Європи. Про це передає пресслужба підприємства.

Уточнюється, що тестовий імпорт електроенергії відбувся зі Словаччини, його потужність становила 1 МВт.

Право на імпорт «Енергетична компанія України» отримала в результаті відкритого аукціону з доступу до міждержавних електромереж, який у вівторок провів оператор національної системи передачі НЕК «Укренерго».

«Технічна можливість імпортувати електроенергію з Європи в Україну – це ще один інструмент стабілізації роботи нашої енергосистеми. Ми повинні бути готові до його впровадження», – пояснив генеральний директор АТ «ЕКУ» Віталій Бутенко.

Раніше повідомлялося, що на Київщині вводяться більш жорсткі й тривалі відключення електроенергії. Графіки стабілізаційних відключень, які складені напередодні, більше на актуальні.

Нагадаємо, окупанти вночі знову атакували енергетичну інфраструктуру. У зв’язку з обстрілами «Укренерго» обмежує електропостачання у Києві, Київській, Чернігівській, Черкаській та Житомирській областях.

Додамо, що вже кілька днів, за розпорядженням НЕК «Укренерго», на Київщині застосовуються стабілізаційні відключення електроенергії. Внаслідок масованої ракетного атаки російських терористів на Україну 22 жовтня без світла залишились 1 млн 451 тис. 603 абоненти

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Теги: Словаччина електроенергія Україна Укренерго

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