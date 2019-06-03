Ціна виборів. ЦВК розподілила майже 2 млрд грн



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Саме ЦВК отримає близько 400 млн грн

Майже дві третини цих грошей підуть на дільничні виборчі комісії

Під час сьогоднішнього засідання Комісія затвердила розподіл коштів держбюджету, виділених на підготовку та проведення позачергових виборів народних депутатів України 21 липня 2019 року. Як повідомляє ЦВК, загальна сума розподілених коштів склала 1 млрд 949,6 млн гривень.

Видатки ЦВК складають 406,8 млн. На окружні виборчі комісії розподілено 51,2 млн грн, на дільничні виборчі комісії – 1,2 млрд.

Крім цього в Центрвиборчкомі передбачили резерв коштів в розмірі 271,2 млн грн.

Нагадаємо, позачергові вибори до Верховної Ради були призначені за ініціативи президента на 21 липня.

24 травня в Україні офіційно стартувала виборча кампанія позачергових виборів у Верховну Раду.

За підрахунками першого заступника глави ради Національного банку України Тимофія Мілованова, розпуск Верховної Ради і позачергові вибори обійдуться платникам податків в $300-400 мільйонів.