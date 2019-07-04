Українці з початку року витратили на нові авто більше $1 млрд



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У січні-червні цього року кияни придбали 15 тис авто на суму 500 млн

Найбільше нових автомобілів купили у столиці

В Україні у першому півріччі зареєстрували 38 тисяч нових автомобілів. На покупку цих машин українці витратили $1,3 млрд. Про це повідомляє аналітичний відділ сайту RST.ua.

Найбільше нових автомобілів купили у столиці. У січні-червні цього року кияни придбали 15 тис авто на суму 500 млн, – повідомляють аналітики .

Найпопулярнішою маркою в Україні було Renault – зареєстрували 5,6 тис авто цього бренду. Також попитом користувалися Toyota (5,4 тис) і Kia (3,2 тис).

Серед компактних машин найчастіше купували Peugeot 108. У B-класі лідером стало Renault Sandero. Найпопулярнішою моделлю у C-класі виявився Renault Logan. Ліфтбек Skoda Octavia найчастіше купували серед машин класу D. У класі E найбільше продажів отримала Toyota Camry. У F-класі бестселером був Mercedes S-Class. Серед позашляховиків лідером продажів став кросовер Kia Sportage, який був найпопулярнішим серед усіх класів.

Більше 20% машин, які зареєстрували у першому півріччі, мали ціну понад 35 тис. Зокрема, українці купили більше 1 тис автомобілів BMW, 900 машин Mercedes, 500 позашляховиків Land Rover, 250 авто марки Porsche, 20 машин Bentley, п’ять Rolls Royce та два Aston Martin.

Нагадаємо, в Україні зареєстрували понад 18 тис нових автомобілів на суму $550 млн. Тоді серед моделей бестселером також був кросовер Kia Sportage. Також часто реєстрували Renault Duster і Kia Sportage.