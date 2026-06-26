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Українська економіка повернулася до зростання: ВВП плюс 0,9% у травні

Вікторія Літвінова
glavcom.ua
Вікторія Літвінова
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Українська економіка повернулася до зростання: ВВП плюс 0,9% у травні
В енергосистемі не фіксувалося дефіцитних годин
фото ілюстративне

ІЕД: ключовий рушій – стабілізація в енергетиці, яка підтримала переробну промисловість

Реальний ВВП України у травні 2026 року зріс на 0,9% порівняно з травнем 2025-го – економіка демонструє позитивну динаміку вже третій місяць поспіль після скорочення на початку року. Таку оцінку опублікував Інститут економічних досліджень та політичних консультацій (ІЕД). Про це повідомляє «Главком».

Після двох місяців падіння – на 1,4% у січні та 1,5% у лютому – економіка перейшла до зростання: у березні плюс 0,8%, у квітні плюс 0,7%, у травні плюс 0,9%. Ключова причина зростання – стабілізація в енергетиці, що підтримала переробну промисловість.

У травні Україна імпортувала 398 тис. МВт·год електроенергії – на 29% менше, ніж у квітні. Натомість експорт електроенергії зріс у 2,8 раза – до 94 тис. МВт·год. В енергосистемі не фіксувалося дефіцитних годин: нестачу на окремих видах генерації компенсували сонячні електростанції та імпорт.

Що зростало, що падало

Переробна промисловість додала 2% у річному вимірі. Добувна – 6%, завдяки зростанню видобутку газу попри пошкодження інфраструктури від російських ударів. Водночас виробництво електроенергії та розподіл газу скоротилися на 6,5%.

Внутрішній попит продовжує підтримувати економічну активність: торгівля зросла на 4,8%. Будівництво додало близько 5% у річному вимірі. Спад у транспортній галузі сповільнився до 4,2%.

Залізницею у травні перевезено 3,12 млн тонн зернових – на 5,8% більше, ніж у квітні, і це найвищий місячний показник з початку 2026 року.

Нагадаємо, «Главком» повідомляв, що у першому кварталі 2026 року реальний ВВП України скоротився на 0,5% – через масштабні удари Росії по енергетиці та гострий дефіцит електроенергії. Травнева динаміка вказує на поступовий вихід із спаду. Травнева динаміка вказує на поступовий вихід із спаду. До слова, НБУ прогнозує зростання ВВП за підсумками 2026 року на рівні 1,3%, а Кабмін закладав у держбюджет 2,4% – позитивна травнева динаміка наближає ці орієнтири.

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