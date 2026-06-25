Щонайменше 26% ВВП – на оборону. Зеленський підписав указ

Зеленський ввів у дію рішення РНБО про пропозиції до Бюджетної декларації на 2027-2029 роки

Уряд має передбачити можливість збільшення обсягу видатків на оборонний сектор під час підготовки держбюджету на 2027-2029 роки

Президент Володимир Зеленський ввів у дію рішення Ради національної безпеки і оборони про пропозиції до Бюджетної декларації на 2027-2029 роки, згідно з якими видатки на фінансування сектору безпеки і оборони України в державному бюджеті на 2027 рік становитимуть не менше 26% запланованого обсягу валового внутрішнього продукту (ВВП). Про це повідомляє «Главком» із посиланням на відповідний указ №528 від 25 червня.

До того ж під час підготовки проєктів законів про державний бюджет України на 2027-2029 роки уряд має передбачити можливість збільшення обсягу видатків на національну безпеку і оборону України з урахуванням воєнно-політичної обстановки та вимог бюджетного законодавства.

Крім того, Кабмін у 2027-2029 роках має забезпечити першочергове фінансування діяльності суб’єктів сектору безпеки і оборони України за напрямами:

забезпечення необхідних спроможностей сил оборони України щодо стримування та відсічі збройної агресії проти України;

забезпечення виконання заходів із закупівлі, розробки, підготовки і масштабування виробництва високотехнологічного озброєння та військової техніки;

посилення системи протиповітряної оборони держави;

забезпечення належного захисту об’єктів критичної інфраструктури;

посилення розвідувальних та контррозвідувальних спроможностей;

активізації антитерористичних заходів та боротьби з диверсійно-підривною діяльністю;

розвитку національної системи кібербезпеки та розбудови спроможностей кібероборони України; посилення протидії гібридним загрозам та інформаційної безпеки держави;

зміцнення органів правопорядку та інтегрованого управління кордонами;

забезпечення розвитку територіальної оборони та підготовки громадян України до національного спротиву.

«Ужити у 2027-2029 роках заходів щодо збереження кадрового потенціалу, зокрема військовослужбовців із бойовим досвідом, забезпечення стимулюючих умов для продовження військової служби за контрактом», – йдеться в рішення РНБО, яке затвердив президент.

До того ж Кабмін має забезпечити у 2027-2029 роках своєчасне та повне фінансування органів безпеки та оборони України на виплату грошового забезпечення військовослужбовців та поліцейських, а також виплату одноразової грошової допомоги в разі їх загибелі чи смерті внаслідок поранення.

Крім того, уряд має продовжити у 2027-2029 роках залучати додаткові джерела військово-технічної допомоги Україні, надавати державну фінансову підтримку суб’єктам господарювання у сфері оборонно-промислового комплексу, зокрема тим, які зазнали пошкоджень у результаті бойових дій чи обстрілів, а також опрацювати питання щодо вдосконалення механізму фінансування підготовки громадян України до національного спротиву.

Нагадаємо, 22 червня Верховна Рада отримала підписаний президентом Володимиром Зеленським закон щодо фінансування сектору безпеки і оборони та внесення змін до державного бюджету на 2026 рік. Документ збільшує видатки на сектор безпеки та оборони на 1,56 трлн грн, переважно за рахунок фінансової допомоги (Ukraine Support Loan) від ЄС. Крім того, передбачено додаткове фінансування з резервного фонду: зокрема, 559,1 млн грн спрямують на потреби енергетичного сектору.

Нагадаємо, у грудні 2025 року президент України підписав закон про державний бюджет на 2026 рік. Більшу частину видатків спрямовано на фінансування Сил оборони.

Згодом у травні 2026 року уряд підготував зміни до державного бюджету-2026 для посилення сектору безпеки і оборони. «Це стало можливим завдяки погодженню позики Євросоюзу обсягом €90 млрд на 2026-2027 роки. Цього року очікуємо €45 млрд підтримки, з яких €31,8 млрд на оборону та безпеку держави, ще €13,2 млрд – на покриття дефіциту бюджету. Перший транш – уже в червні», – пояснила голова уряду.

Як повідомлялося, 10 червня Верховна Рада ухвалила в цілому закон про зміни до держбюджету на 2026 рік. «За» проголосувало 242 народні депутати.