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    Економіка та фінанси

    Окупанти знищили зерносховища на сході України

    Під час обстрілів російські військові пошкоджують зерносховища - Окупанти знищили зерносховища на сході України
    Під час обстрілів російські військові пошкоджують зерносховища

    Дії російських агресорів загрожують продовольчій безпеці в усьому світі

    Російські окупанти під час обстрілів сходу України пошкодили не менше шести зерносховищ. Про це повідомляє Reuters.

    «Безрозсудне пошкодження Росією цих зерносховищ є яскравим прикладом того, як війна Путіна безпосередньо зачіпає мирних жителів України і загрожує продовольчій безпеці в усьому світі», - заявив американський чиновник.

    Він також зазначив, що оскільки країни Африки і Близького Сходу залежать від експорту української пшениці, знищення цих запасів продовольства і складських приміщень може призвести до дефіциту і зростання цін у вразливих економіках.

    До слова, вже у 20 областях України розпочалася посівна. Держава має обережний оптимізм щодо площі посівів ярих культур. За оперативними даними, посівну можна буде провести на 6 млн гектарів земель. Це 80% від тієї площі, яка була засіяна минулого року.

    Уряд України допоможе бізнесу з посівною кампанією, яка розпочалась у всіх частинах країни, де не ведуться активні бойові дії. Ведеться робота над питанням експорту сільськогосподарської продукції, ускладненого війною та тимчасовим блокуванням морських портів.

    Раніше прем'єр-міністр Денис Шмигаль повідомив, що в Україні сформовано стратегічні запаси їжі на декілька років.

    «Держава дала аграріям кошти на закупівлю всього, що треба для цього. Кредити під 0%. Гарантії держави перед банками. Пальне, добрива, насіння. Все це є. Допомагаємо аграріям також з експортом і будемо зараз активно розширювати цей напрямок, адже країна має заробляти», - розповів Шмигаль.

    Теги: росія окупанти війна зерно Україна окупація #stoprussia
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    Окупанти знищили зерносховища на сході України