Українські банки знизили ставки по депозитах



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Нові депозити залучаються під 10% річних

У квітні 2019 року середні процентні ставки банків за новими депозитами знизилися на 0,6 п. п до 11,4% річних. Про це повідомляють у Національному банку.

За даними НБУ, ставки за новими депозитами для населення в гривні знизилися за місяць з 11,1% до 10,3% річних, в валюті виросли з 2,5% до 2,6%.

У квітні 2019 року ставки за гривневими депозитами для підприємств знизилася з 13,7% до 13,2% річних, за валютним зросли з 2,1 до 2,3%.

Депозитний портфель банків у квітні скоротився на 0,3% до 936 млрд грн, в т. ч. населення зріс на 0,3% до 512 млрд грн, підприємств скоротився на 0,6% до 392 млрд грн.

За даними «Опитування про умови банківського кредитування» за II квартал, проведеного Національним банком, українські банки очікують зростання обсягів депозитів протягом наступних 12 місяців.

Відзначимо, за прогнозом НБУ, протягом 2019 року темпи припливу депозитів у банківський сектор залишаться постійними і їх об'єму буде вистачати для динамічного кредитування населення та бізнесу.