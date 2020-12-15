Українські компанії готуються до закупівлі струму з АЕС в Білорусі, – ЗМІ

16 грудня НКРЕКП планує зняти заборону на імпорт електричної енергії з Білорусі та Росії, та дозволити імпорт з 1 січня 2021 року

Українські трейдери викупили 200 МВт доступної потужності для імпорту електричної енергії з Білорусі упродовж 2021 рік. Про це повідомляє видання ExPro.

За даними системного оператора НЕК «Укренерго», трейдери придбали 200 із доступних 500 МВт перетину на кордоні з Білорусією протягом кожного із трьох відведених періодів у році (6 березня – 13 червня, 1 липня – 1 серпня та 7 серпня – 24 жовтня).

Компанія «Некст Ойл Трейд» придбала 20 МВт у кожному із цих періодів, «ДЕ Трейдинг» («Донбассенерго») - 30 МВт, «Нова-енергетична-компанія» - 100 МВт та «Смарт Трейд Енерджі» - 50 МВт.

Нагадаємо, восени 2020 року російська корпорація «Росатом» ввела в експлуатацію перший енергоблок АЕС в Білорусі. Країни Балтії в знак протесту ввели заборону на закупівлю електрики з Білорусі і вимагають від НАТО та ЄС введення санкцій. Єдиним ринком збуту для білоруської АЕС залишилася Україна.

16 грудня 2020 року український енергетичний регулятор НКРЕКП планує зняти заборону на імпорт електричної енергії з Білорусі та Росії, та дозволити імпорт з 1 січня 2021 року.

Як повідомлялося, Україна закуповувала електроенергію в Росії та Білорусі з жовтня 2019 по березень 2020 року. Загалом було імпортовано понад 1 млрд кВт.год, а прямі збитки енергосистеми від таких поставок оцінюються в 3 млрд грн.

За даними ТСК Верховної ради, саме імпорт з Росії став основною причиною найбільшої за роки незалежності кризи на енергоринку.

Тимчасова заборона на імпорт із Росії була введена навесні 2020 року.