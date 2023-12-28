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«Нафтогаз» оголосив про повне поглинання облгазів Фірташа

Ростислав Вонс
glavcom.ua
«Нафтогаз» оголосив про повне поглинання облгазів Фірташа
«Нафтогаз» повністю завершив інтеграцію облгазів та міськгазів
фото з відкритих джерел

Як пояснив глава правління «Нафтогазу», правоохоронні органи провели колосальну роботу щодо повернення під контроль держави обл- та міськгазів

Протягом 2023 року «Нафтогаз» повністю завершив інтеграцію облгазів та міськгазів. Про це розповів очільник «Групи Нафтогаз» Олексій Чернишов.

За словами Чернишова, операційний контроль над регіональними підприємствами, дав можливість покласти край різноманітним схемам, через які державний бюджет недоотримував мільярди гривень.

Як пояснив глава правління «Нафтогазу», правоохоронні органи провели колосальну роботу щодо повернення під контроль держави обл- та міськгазів.

Чернишов пояснює, за попередніми розрахунками, у наступному році відрахування до державного бюджету операторами газорозподільного механізму складуть понад 5 млрд грн.

Протягом 2023 року «Нафтогаз» повністю завершив інтеграцію облгазів та міськгазів
Протягом 2023 року «Нафтогаз» повністю завершив інтеграцію облгазів та міськгазів
фото: «Нафтогаз»

Зазначимо, майже три десятки газорозподільних компаній, що входили до так званої групи «облгазів Фірташа» наразі підпорядковані державній компанії «Нафтогаз».

Раніше Чернишов заявив, що найбільш системні облгази, які належали підсанкційному олігарху Дмитру Фірташу, уже перебувають під контролем НАК «Нафтогаз України».

Нагадаємо, Служба безпеки і БЕБ продовжують розслідувати корупційні схеми підсанкційного олігарха Дмитра Фірташа і топменеджменту підконтрольних йому компаній.

Раніше СБУ заявила, що зібрала доказову базу на голів правлінь «Волиньгазу», «Криворіжгазу» та «Чернігівгазу», які, за даними Служби безпеки, причетні до розкрадання блакитного палива із газотранспортної системи України, так званої схеми «облгазів Фірташа».

До слова, у Group DF спростовують всі звинувачення, висунуті СБУ та БЕБ проти бізнесів, топменеджерів та акціонера Групи Дмитра Фірташа.

«Серія обшуків на підприємствах Групи, кримінальні справи, підозри та безпідставні звинувачення, про які повідомили в СБУ, не мають під собою юридичного підґрунтя і є частиною корупційного тиску на бізнес Групи.

Ми вважаємо, що країна, яка сьогодні бореться за європейські цінності на передовій, не може допустити того, щоб скотитися в епоху більшовицького воєнного комунізму та займатися незаконною експропріацією бізнесу.

Група заявляє про безпідставність та неспроможність висунутих звинувачень, оприлюднених сьогодні у матеріалах СБУ. Адвокати Групи та акціонера відстоюватимуть інтереси бізнесів, персоналу та акціонера в українських та міжнародних судах та доведуть свою правоту», – заявили в компанії.

Зазначимо, що найбільш системні облгази, які належали підсанкційному олігарху Дмитру Фірташу, уже перебувають під контролем НАК «Нафтогаз України».

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Теги: Дмитро Фірташ Нафтогаз України Олексій Чернишов газ

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