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Транспортування газу з РФ: Кабмін ухвалив рішення

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Транспортування газу з РФ: Кабмін ухвалив рішення
Транзит російського природного газу через газотранспортну систему (ГТС) України у 2023 році знизився на 28,4%
фото ілюстративне

Україна готова домовлятися з країнами ЄС

Україна не має наміру продовжувати контракт на транспортування російського природного газу до Європи після 2024 року. Про це повідомили у пресслужбі Кабміну агентству «Інтерфакс-Україна».

«Позиція української сторони однозначна: контракт на транспортування завершується наприкінці цього року, ми не маємо наміру домовлятися з росіянами й подовжувати контракт, про що прем'єр-міністр України повідомив свого словацького колегу», – йдеться у повідомленні.

Однак, зазначили в пресслужбі, «Україна може говорити з європейською країною (членом ЄС) про використання своєї газотранспортної мережі».

Як зазначається, транзит російського природного газу через газотранспортну систему (ГТС) України у 2023 році знизився на 28,4% (на 5 млрд 812,6 млн куб. м) порівняно з 2022 роком – до 14 млрд 646,6 млн куб. м, свідчать дані «Оператора ГТС України».

Договір між «Нафтогазом України» і «Газпромом» на організацію транспортування, транспортну угоду між НАК і ОГТСУ, а також міжоператорську угоду між ОГТСУ і «Газпромом» було підписано 30 грудня 2019 року. Контракт передбачає транзит у 2021-2024 рр. по 40 млрд куб. м газу за рік.

Раніше «Нафтогаз України» повідомив, що половину опалювального сезону пройдено, і запасів газу в українських сховищах достатньо для його успішного завершення. 

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Теги: уряд газ росія

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