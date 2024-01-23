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Ліквідація аварії на газопроводі в Харкові. «Нафтогаз» повідомив деталі

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ліквідація аварії на газопроводі в Харкові. «Нафтогаз» повідомив деталі
Роботи над ліквідацією газопроводу тривають
фото: Facebook/Сергій Болвінов

Як зазначила пресслужба «Нафтогазу», подібних влучань по газорозподільній системі цієї зими ще не траплялося

Російські окупанти влучили в газопровід середнього тиску на території Харкова. Триває ліквідація наслідків аварії, зокрема вдалося зупинити загоряння. Про це повідомляє «Нафтогаз».

Як зазначили в пресслужбі компанії, упродовж цієї зими аналогічних за масштабом влучань по газорозподільній сфері в місті не було.

«Аварійно-диспетчерські бригади Газмережі одразу розпочали ліквідацію аварії. Роботи на об'єкті триватимуть до повної ліквідації наслідків, загоряння зупинили», – йдеться в повідомленні.

Зокрема, за словами пресслужби компанії, доставка газу до осель харків'ян відновиться одразу ж після усунення всіх наслідків російської атаки та проведення ремонтних робіт.

Нагадаємо, у вівторок, 23 січня, близько 7-ї години ранку у Харкові знову прогриміли вибухи. У результаті ракетного удару загорівся газопровід.

До слова, Сили ППО під час масштабної ракетної атаки РФ по Україні знищили 21 ціль. Усього зафіксовано 41 засіб повітряного нападу противника. Більшість ракет тих типів, що атакують по балістичній траєкторії.

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Теги: війна обстріл газ Нафтогаз України Харків

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