«Укркокс» подякував Антимонопольному комітету за захист від зловживань «Укрзалізниці»



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«Своєчасне втручання АМКУ дозволило запобігти необґрунтованому завищенню витрат вантажовласників на перевезення товарів залізницею»

Своєчасне втручання Антимонопольного комітету дозволило попередити зловживання «Укрзалізниці» стосовно вантажовідправників. Про це йдеться у листі «Укркоксу» до голови Антимонопольного комітету.

В «Укркоксі» нагадали: у травні поточного року Антимонопольний комітет рекомендував «Укрзалізниці» не створювати нерівні умови надання послуг по перевезенню вантажів залізницею, зокрема відмовитись від перевезень вантажів на особливих умовах. Це дозволило запобігти додатковим витратам вантажовідправників.

«Своєчасне втручання АМКУ дозволило запобігти необґрунтованому завищенню витрат вантажовласників на перевезення товарів залізницею. А також стало сигналом суб’єктам природних монополій про відповідальну політику в ціноутворенні своїх послуг», - зазначається в листі.

Нагадаємо, раніше представники металургійної галузі заявили, що вжиті Антимонопольним комітетом дії щодо «Укрзалізниці» дозволили зберегти справедливі умови перевезень для всіх вантажовідправників.

«Укрметалургпром» повідомляв, що звернувся до НАБУ та Нацполіції з приводу корупційних схем в «Укрзалізниці», пов'язаних з перевезенням вантажів на особливих умовах. Ці умови передбачали 20% доплату за пришвидшене перевезення вантажів, в результаті чого втрати гірничодобувних підприємств перевищили 50 млн доларів.