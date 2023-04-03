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«Нафтогаз» похвалився рекордним досягненням

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
«Нафтогаз» похвалився рекордним досягненням
Добовий дебіт свердловини сягнув понад 460 тис. м³ газу
фото ілюстративне

Компанія відзвітувала про нову свердловину, яка є найпотужнішою з усіх відкритих за останні три роки

«Укргазвидобування» пробурило розвідувальну свердловину, яка дає 460 тис. м³ газу на добу. За власними оцінками групи, це найпотужніша свердловина, які компанія ввела в експлуатацію протягом останніх двох з половиною роки. Про це йдеться на сайті «Нафтогазу». 

«Це одна з потужних свердловин, які «Укргазвидобування» запустило в березні цього року. Її добовий дебіт сягнув понад 460 тис. м³ газу. Вона має найвищі показники видобутку серед свердловин, які компанія ввела в експлуатацію протягом останніх 2,5 роки. Це важливе досягнення для нас», – заявив голова правління Нафтогазу Олексій Чернишов.

Раніше нерозвіданий поклад знайшли на одному з виснажених родовищ завдяки 3D-сейсморозвідці.

Нагадаємо, наприкінці минулого року «Укргазвидобування» запустило у Харківській області свердловину із добовим дебітом понад 140 м³ газу.

До слова, Служба безпеки України спільно з Бюро економічної безпеки ліквідувала масштабну схему привласнення промислових обсягів блакитного палива із газотранспортної системи НАК «Нафтогаз України» у 16 облгазах.

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Теги: Нафтогаз України газ

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