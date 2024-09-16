Уряд хоче серйозно скоротити фінансування Держкіно в наступному році

У бюджеті на 2024 рік на державну підтримку кінематографії передбачалося 634,7 млн грн

На Держагентство з питань кіно у 2025 році пропонується передбачити 204,1 млн грн

У 2025 році передбачається скорочення бюджету Державного агентства України з питань кіно на майже 70%. Про це повідомляється в законопроєкті про держбюджет №12000.

Проєкт державного бюджету на 2025 рік передбачає скорочення на 69,2% фінансування Державного агентства з питань кіно.

Так, на Держагентство з питань кіно у 2025 році пропонується передбачити 204,1 млн грн, з яких 30,4 млн грн – на керівництво та управління у сфері кінематографії та 173,7 млн грн – на державну підтримку кінематографії, зокрема документування воєнних злочинів.

У державному бюджеті на 2024 рік на Держкіно передбачалося 663,4 млн грн, з яких 28,7 млн грн – на керівництво та управління у сфері кінематографії та 634,7 млн грн – на державну підтримку кінематографії, зокрема документування воєнних злочинів.

Нагадаємо, український Оскарівський комітет на засіданні 9 вересня обрав фільм, який претендуватиме на 97-му премію «Оскар» у категорії «Найкращий міжнародний повнометражний фільм». Це буде фільм «Ля Палісіада» режисера Філіпа Сотниченка.

До слова, президент України Володимир Зеленський за значний особистий внесок у розвиток кіномистецтва, вагомі творчі здобутки, високу професійну майстерність та з нагоди Дня українського кіно відзначив державними нагородами видатних діячів.