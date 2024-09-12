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Кінофестиваль у Торонто презентуватиме фільм «Росіяни на війні» попри протести

Катерина Іванова
glavcom.ua
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Кінофестиваль у Торонто презентуватиме фільм «Росіяни на війні» попри протести
Організатори фестивалю не вбачають у фільмі наявність російської пропаганди. Однак проти його показу збиралися масові протести у Торонто
фото: Reuters

TIFF: «Ця канадська документальна стрічка заслуговує на місце в нашій добірці»

Канадський міжнародний кінофестиваль у Торонто (TIFF) відмовився скасовувати покази російського фільму «Росіяни на війні» (Russians at War). Про це йдеться у заяві організаторів кінофестивалю.

Представники TIFF переконані, що оскільки цей фільм є канадсько-французьким копродукцією і фінансувався канадськими агентствами, його не можна вважати російською пропагандою.

«Наскільки ми розуміємо, він був створений без відома або участі російських державних органів. На нашу думку, цей фільм у жодному разі не можна вважати російською пропагандою. Хоча ми розуміємо стурбованість, висловлену багатьма, ми вважаємо, як і Венеційський кінофестиваль та інші міжнародні фестивалі, які включили фільм до своїх програм, що ця канадська документальна стрічка заслуговує на місце в нашій добірці», – кажуть організатори.

Повідомляється, що премʼєра фільму в Північній Америці відбудеться пізніше цього тижня, як і було заплановано.

«Як культурна інституція, ми відстоюємо право митців та працівників культури вільно висловлювати справедливі політичні коментарі та виступати проти цензури. Оскільки кінематографісти, як і всі митці, працюють у динамічній взаємодії зі своїми суспільствами, ми вважаємо, що наша роль як кураторів і презентаторів фільмів має полягати в однозначному захисті художнього вираження та зобовʼязанні забезпечувати безпечні, відкриті простори для взаємодії, критики та рефлексії над роботою митців», – вказано у заяві.

Водночас генеральний консул України в Торонто Олег Ніколенко висловив «глибоке розчарування» позицією адміністрації кінофестивалю. «Важливо не плутати російську пропаганду зі свободою слова. Україна, як ніхто інший, розуміє демократичні цінності, оскільки ми захищаємо їх власними життями. Утім ми виступаємо проти будь-яких маніпуляцій, що виправдовують обрання цієї стрічки», – написав Ніколенко у соцмережах.

Консул додав, що «для Міжнародного кінофестивалю в Торонто ще не пізно ухвалити правильне рішення й скасувати решту показів цього фільму». 

Як повідомлялося, Russians at war («Росіяни на війні») є документальним фільмом російсько-канадської режисерки Анастасії Трофімової, яка понад пів року провела з російським батальйоном на сході України. Пропагандистська стрічка вже була продемонстрована у Венеції.

Напередодні мітингу в Торонто Київ висловив рішучий протест проти показу фільму «Росіяни на війні» на Міжнародному кінофестивалі в Торонто. 

Також Верховна Рада закликала Канаду не презентувати фільм про російських окупантів на фестивалі.

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Теги: Торонто протест Україна фільм росіяни пропаганда

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