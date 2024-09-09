Верховна Рада закликала Канаду не презентувати фільм про російських окупантів на фестивалі

У фільмі російської пропагандистки ігноруються ґвалтування, катування та вбивства, які вчиняють окупанти

Пропагандистська стрічка вже була продемонстрована у Венеції

Фільм російсько-канадської режисерки Анастасії Трофімової «Росіяни на війні», який не зображує російських військових як загарбників та злочинців, хочуть показати на Міжнародному кінофестивалі у Торонто. Верховна Рада надіслала канадському парламенту лист із закликом не допустити показ стрічки.

Депутати вказують, що фільм є яскравим прикладом російської пропаганди, хоча й намагається зобразити себе як «антивоєнний». За словами депутатів, стрічка демонструє «лише проблиски реальних боїв» та не показує масштабу руйнувань, які російська армія принесла в Україну. Також режисерка не згадує про російську окупацію Криму та називає «неможливими» воєнні злочини росіян.

Вказується, що фільм Трофімової отримав $340 тис. від Канадського медійного фонду, який фінансує уряд країни. Парламентарі підкреслили, що таким чином канадські платники податків профінансували російську пропаганду.

«Ми закликаємо вас активізуватися та використати усі парламентські можливості, аби не допустити показ фільму «Росіяни на війні» на Міжнародному кінофестивалі у Торонто», – йдеться у листі парламентарів.

Нагадаємо, на Венеціанському кінофестивалі демонструвався пропагандистський фільм російської режисерки Анастасії Трофімової про росіян на війні з Україною. В описі вказано, що він розповідає історії російських солдатів, які нібито «допоможуть глибше зрозуміти цю війну».

Анастасія Трофімова раніше працювала на російську медіамережу Russia Today, на яку Сполучені Штати наклали санкції за втручання у президентські вибори. У своїх коментарях до фільму режисерка заявляла, що «не бачила» воєнних злочинів російських військових під час перебування в зоні бойових дій. У фільмі ігноруються ґвалтування, катування та вбивства, які вчиняють окупанти. Стрічку вже показали на кінофестивалі у Венеції.

Згодом Київ висловив рішучий протест проти показу фільму «Росіяни на війні» на Міжнародному кінофестивалі в Торонто. Про це повідомив генеральний консул України в Торонто Олег Ніколенко.