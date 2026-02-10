Уряд має домогтися відтермінування європейського екомита для України. Звернення УСПП

В УСПП підкреслюють, що в умовах повномасштабної війни українські підприємства не мають можливості швидко інвестувати мільярди євро в декарбонізацію

Втратимо мінімум $200 млн вже до кінця року: бізнес закликає уряд домовитися з ЄС про відтермінування екомита СВАМ

Український союз промисловців і підприємців (УСПП) звернувся до уряду із закликом активізувати переговори з Євросоюзом, і домовитися щодо відтермінування механізму транскордонного вуглецевого коригування (CBAM) для українських експортерів. В організації наголошують: повноцінне запровадження CBAM без перехідного режиму під час війни створює серйозні ризики для економічної стійкості країни, а втрати становитимуть мінімум 200 мільйонів євро вже до кінця року.

В УСПП зазначають, що додаткове фіскальне навантаження з боку ЄС у розмірі €86–100 за тонну викидів різко погіршує конкурентоспроможність українських виробників. Особливо це відчутно для промисловості, яка працює в умовах зруйнованої енергетики, логістики та втрати частини виробничих потужностей.

За оцінками профільних аналітичних центрів, через дію CBAM Україна може втратити до $5 млрд експортних доходів протягом п’яти років. Ризики є критичними з огляду на те, що близько 80% українського металу експортується саме до ЄС, а гірничо-металургійний комплекс формує до 7% ВВП, 15% експорту та майже 30% вантажообігу транспорту. Окрім металургії, під дію механізму підпадають цементна, хімічна галузі, алюмінієве виробництво та електроенергетика.

В УСПП підкреслюють, що в умовах повномасштабної війни українські підприємства не мають можливості швидко інвестувати мільярди євро в декарбонізацію. Тому організація вважає відтермінування або спеціальний режим застосування CBAM для України одним із ключових завдань економічної дипломатії.

Серед першочергових кроків УСПП пропонує активізувати політичні переговори з ЄС, домагатися перехідного або спеціального режиму CBAM, створити спільну технічну групу Україна–ЄС для оцінки реального впливу механізму, залучити європейські бізнес-асоціації та паралельно розробити пакет державної підтримки для експортерів.

Як відомо, у новій пропозиції Єврокомісії щодо посилення механізму CBAM досі не передбачено винятку для України, попри війну. У ЄК заявили, що вплив СВАМ на українську економіку буде «мінімальним». Але ці оцінки є відірваними від реальності, каже директор GMK Center та голова Комітету промислової екології EBA Станіслав Зінченко: Україна залишається найбільшим експортером CBAM-товарів до ЄС за фізичними обсягами. Загалом же CBAM-товари забезпечують близько 2% українського ВВП.

Раніше амбасадор українського бізнесу, економічний експерт Андрій Забловський заявив, що попри формальну відмову Єврокомісії відтермінувати введення екомита СВАМ для України, ми все ще маємо повне і законне право на таке відтермінування, тож маємо активізувати переговори з Єврокомісією, щоб це право реалізувати.