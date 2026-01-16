Втратимо ядро промисловості: металурги закликали уряд домагатися відстрочки CBAM для України під час війни

CBAM без перехідного періоду може коштувати Україні до $5 млрд експорту – Мауро Лонгобардо

Уряд України має активізувати зусилля для отримання відстрочки або перехідного періоду щодо застосування механізму вуглецевого коригування імпорту (CBAM), оскільки його повноцінне запровадження під час війни може призвести до мільярдних втрат експорту. Про це заявив генеральний директор «АрселорМіттал Кривий Ріг» Мауро Лонгобардо.

За його словами, з 1 січня 2026 року CBAM трансформується з механізму звітності у фактичний вуглецевий податок. Сам інструмент не є проблемним, каже експерт: в довгостроковій перспективі, коли Україна стане членом ЄС і працюватиме в однакових умовах, CBAM матиме сенс і для нас.

Але проблемою, за словами Лонгобардо, є застосування CBAM до України в нинішніх умовах.

«У грудні 2025 року Європейська комісія відмовила українським виробникам сталі у будь-яких винятках або перехідному періоді попри повномасштабну війну, яка триває. Йдеться про виняток, який обговорювався протягом багатьох місяців. Рішення було засноване на припущеннях, що вплив на Україну буде мінімальним. З нашої точки зору, ці припущення є глибоко хибними», – наголосив він.

Генеральний директор «АрселорМіттал Кривий Ріг» підкреслив, що українські металурги працюють в умовах постійних безпекових ризиків, зруйнованої інфраструктури, порушеної логістики та відсутності доступу до фінансування і декарбонізаційних інвестицій. «Ставитися до українських виробників так, ніби вони працюють у мирній Європі, означає ігнорувати реальність війни», – зазначив він.

Тим запровадження CBAM може коштувати Україні до $5 млрд експортних втрат протягом п’яти років, підкреслив експерт – адже металургійна та гірничодобувна галузі забезпечують близько 7% ВВП країни, 15% експорту та 30% вантажообігу залізничного і портового транспорту.

«Для «АрселорМіттал Кривий Ріг» CBAM означає додаткову вартість доступу на ринок ЄС у розмірі $60–90 за тонну продукції. Попри відтермінування платежів до 2027 року, європейські клієнти вже зупинили замовлення. У результаті експорт 1,25 млн тонн сталі, запланований на 2026 рік, – а це майже половина річного виробництва підприємства – може не відбутися», – каже Лонгобардо.

Через відсутність замовлень з ЄС ухвалено рішення скоротити роботу доменних печей до технологічного мінімуму. У разі відсутності змін наступним кроком може стати їх повна зупинка, що поставить під загрозу фінансову життєздатність підприємства та зайнятість персоналу, уточнив він.

«Ми не виступаємо проти CBAM. Ми вимагаємо справедливого ставлення, а це рішення не є справедливим. Без щонайменше трирічного пільгового або перехідного періоду Україна втратить ядро своєї металургійної промисловості та перетвориться на сировинний придаток ЄС (або, можливо, саме в цьому і полягає мета ЄС). Це точно не виглядає як солідарність із країною, що перебуває у стані війни», – резюмував Лонгобардо.

Нагадаємо, за даними ФРУ, у разі запровадження CBAM для України, вже до 2034 рр. падіння ВВП складе $8,7 млрд до 2026 р., а у 2034 – вже $11,3 млрд. Також Україну чекає зменшення податкових надходжень та соціальних внесків до бюджетів та фондів усіх рівнів унаслідок скорочення ділової активності – воно може становити $2,8 млрд у 2026 році, і сягнути $3,6 млрд у 2034 р.