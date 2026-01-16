Головна Гроші Економіка
search button user button menu button

Втратимо ядро промисловості: металурги закликали уряд домагатися відстрочки CBAM для України під час війни

Дарія Демяник
glavcom.ua
Дарія Демяник
google social img telegram social img facebook social img
Втратимо ядро промисловості: металурги закликали уряд домагатися відстрочки CBAM для України під час війни
CBAM може коштувати Україні до $5 млрд експортних втрат протягом п’яти років, додає Лонгобардо
фото: depositphotos.com

CBAM без перехідного періоду може коштувати Україні до $5 млрд експорту – Мауро Лонгобардо

Уряд України має активізувати зусилля для отримання відстрочки або перехідного періоду щодо застосування механізму вуглецевого коригування імпорту (CBAM), оскільки його повноцінне запровадження під час війни може призвести до мільярдних втрат експорту. Про це заявив генеральний директор «АрселорМіттал Кривий Ріг» Мауро Лонгобардо. 

За його словами, з 1 січня 2026 року CBAM трансформується з механізму звітності у фактичний вуглецевий податок. Сам інструмент не є проблемним, каже експерт: в довгостроковій перспективі, коли Україна стане членом ЄС і працюватиме в однакових умовах, CBAM матиме сенс і для нас. 

Але проблемою, за словами Лонгобардо, є застосування CBAM до України в нинішніх умовах. 

«У грудні 2025 року Європейська комісія відмовила українським виробникам сталі у будь-яких винятках або перехідному періоді попри повномасштабну війну, яка триває. Йдеться про виняток, який обговорювався протягом багатьох місяців. Рішення було засноване на припущеннях, що вплив на Україну буде мінімальним. З нашої точки зору, ці припущення є глибоко хибними», – наголосив він.

Генеральний директор «АрселорМіттал Кривий Ріг» підкреслив, що українські металурги працюють в умовах постійних безпекових ризиків, зруйнованої інфраструктури, порушеної логістики та відсутності доступу до фінансування і декарбонізаційних інвестицій. «Ставитися до українських виробників так, ніби вони працюють у мирній Європі, означає ігнорувати реальність війни», – зазначив він.

Тим запровадження CBAM може коштувати Україні до $5 млрд експортних втрат протягом п’яти років, підкреслив експерт – адже металургійна та гірничодобувна галузі забезпечують близько 7% ВВП країни, 15% експорту та 30% вантажообігу залізничного і портового транспорту.

«Для «АрселорМіттал Кривий Ріг» CBAM означає додаткову вартість доступу на ринок ЄС у розмірі $60–90 за тонну продукції. Попри відтермінування платежів до 2027 року, європейські клієнти вже зупинили замовлення. У результаті експорт 1,25 млн тонн сталі, запланований на 2026 рік, – а це майже половина річного виробництва підприємства – може не відбутися», – каже Лонгобардо.

Через відсутність замовлень з ЄС ухвалено рішення скоротити роботу доменних печей до технологічного мінімуму. У разі відсутності змін наступним кроком може стати їх повна зупинка, що поставить під загрозу фінансову життєздатність підприємства та зайнятість персоналу, уточнив він. 

«Ми не виступаємо проти CBAM. Ми вимагаємо справедливого ставлення, а це рішення не є справедливим. Без щонайменше трирічного пільгового або перехідного періоду Україна втратить ядро своєї металургійної промисловості та перетвориться на сировинний придаток ЄС (або, можливо, саме в цьому і полягає мета ЄС). Це точно не виглядає як солідарність із країною, що перебуває у стані війни», – резюмував Лонгобардо. 

Нагадаємо, за даними ФРУ, у разі запровадження CBAM для України, вже до 2034 рр. падіння ВВП складе $8,7 млрд до 2026 р., а у 2034 – вже $11,3 млрд. Також Україну чекає зменшення податкових надходжень та соціальних внесків до бюджетів та фондів усіх рівнів унаслідок скорочення ділової активності – воно може становити $2,8 млрд у 2026 році, і сягнути $3,6 млрд у 2034 р.

Читайте також:

Теги: експорт ринок фінансування економіка

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Засідання Київради, 15 січня 2026 року
Київрада збільшила фінансування військових на 3 млрд грн
Вчора, 19:12
СЗРУ заявила про «стагнації» в Росії
Розвідка: Економіка Росії увійшла в режим «стагнації»
9 сiчня, 08:21
Загалом за 10 років витрати на Бюро коштували Україні понад 10,6 млрд грн
Скільки держава витрачає на НАБУ і скільки отримує від Бюро: підсумки 2025 року
6 сiчня, 17:48
Нічні удари по енергосистемі показують просте
Економіка нічних обстрілів
27 грудня, 2025, 19:24
Прем’єр Бельгії Барт де Вевер по центру
Прем'єр Бельгії Вевер побоюється, що Путін звернеться до суду: на вас падає астероїд, а ви переймаєтеся рахунками за комуналку
23 грудня, 2025, 12:26
Ліквідація генерала Сарварова, заяви президента Зеленського. Головне за 22 грудня
Ліквідація генерала Сарварова, заяви президента Зеленського. Головне за 22 грудня
22 грудня, 2025, 21:26
Ціни на російську нафту марки Urals обвалилися
Ціни на російську нафту Urals обвалилися – Bloomberg
22 грудня, 2025, 19:50
Сукупний дохід галузі від експорту становив 3,218 млрд грн
Аналітики вирахували, скільки Україна заробляла на експортованій тонні брухту у 2024 році
22 грудня, 2025, 11:40
Голова Центробанку РФ Ельвіра Набіулліна попередила про прискорення інфляції
Голова Центробанку Росії попередила про стрибок інфляції у РФ
19 грудня, 2025, 19:05

Економіка

Втратимо ядро промисловості: металурги закликали уряд домагатися відстрочки CBAM для України під час війни
Втратимо ядро промисловості: металурги закликали уряд домагатися відстрочки CBAM для України під час війни
Україна знижує темпи експорту соняшникової олії. Мінекономіки назвало причини
Україна знижує темпи експорту соняшникової олії. Мінекономіки назвало причини
Міністр енергетики повідомив, які запаси пального має Україна
Міністр енергетики повідомив, які запаси пального має Україна
Які галузі заплатили найбільше податків у 2025 році: рейтинг
Які галузі заплатили найбільше податків у 2025 році: рейтинг
Нацбанк пом’якшив валютні обмеження
Нацбанк пом’якшив валютні обмеження
Ексочільниця АРМА Дума звинуватила премʼєрку в мовчазній реакції на продаж карпатської землі депутату ОПЗЖ
Ексочільниця АРМА Дума звинуватила премʼєрку в мовчазній реакції на продаж карпатської землі депутату ОПЗЖ

Новини

Конгрес тисне на Трампа: вимагають жорстких санкцій проти «тіньового флоту» РФ
Сьогодні, 12:38
-30° у найближчі дні. Український гідрометцентр прокоментував інформацію, що шириться мережею
Сьогодні, 10:29
Сенатор Грем закликав Конгрес посилити санкції проти Росії
14 сiчня, 09:49
В Україні великі морози: погода на 14 січня
14 сiчня, 05:59
В Україні хмарно з проясненнями: погода на 13 січня
13 сiчня, 05:59
Привітання з Днем Тетяни: у прозі, віршах і яскравих листівках
12 сiчня, 06:30

Прес-релізи

Асоціація прифронтових міст і громад закликала уряд і Парламент підтримати підприємців на прифронтових територіях
Асоціація прифронтових міст і громад закликала уряд і Парламент підтримати підприємців на прифронтових територіях
7 сiчня, 13:18
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua