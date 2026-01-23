Головна Гроші Бізнес
search button user button menu button

Нульовий кредит на енергообладнання для бізнесу. Уряд повідомив деталі

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
google social img telegram social img facebook social img
Нульовий кредит на енергообладнання для бізнесу. Уряд повідомив деталі
За словами Свириденко, деталі і дату старту програм оприлюднить Мінекономіки
фото: Юлія Свириденко

Кредит до 10 млн грн можна взяти строком до трьох років

Підприємства, які відповідають критеріям програми «5-7-9%», зможуть залучити цільовий кредит на придбання генераторів та акумуляторних батарей з нульовою ставкою. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на премʼєр-міністерку Юлію Свириденко.

За словами глави уряду, різницю компенсує держава через Фонд розвитку підприємництва. Кредити надають майже 50 банків-партнерів програми «5-7–9» строком до трьох років. Максимальна сума кредиту – до 10 млн грн.

«Дякуємо бізнесу за стійкість і відповідальність. Ці рішення мають допомогти продовжувати працювати, виконувати функції пунктів незламності та зберігати робочі місця у період найскладніших енергетичних умов», – зазначила вона.

Нагадаємо, фізичні особи-підприємці 2–3 груп, які працюють у соціально важливих сферах зможуть отримати разову виплату від 7,5 тис. до 15 тис. грн. Глава уряду повідомила, що розмір виплати залежить від кількості найманих працівників, за умови наявності щонайменше одного працівника. Подати заявку на допомогу можна через портал «Дія».

«Далі заявку верифікують банки-партнери, а Державна служба зайнятості перераховує кошти. Кошти можна витратити на придбання та ремонт енергообладнання, пальне для генераторів та оплату послуг електроенергії», – йдеться в повідомленні.

Як повідомлялося, українські енергетики, тепловики, газовики, комунальники та залізничники отримуватимуть від держави 20 тис. грн до зарплати. Це частина урядового пакета підтримки на час надзвичайної ситуації в енергетиці.

 До слова, в умовах підвищених ризиків для енергетичної інфраструктури України критично важливо бути готовим до планових, екстрених чи довготривалих відключень електроенергії, особливо в холодний період. «Главком» зібрав рекомендації, які допоможуть правильно підготувати свій дім, запастися необхідним і знати, як діяти, коли зникає світло, тепло і вода.

Читайте також:

Теги: кредит бізнес Кабмін Юлія Свириденко

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Гроші можна буде витратити на придбання та ремонт енергообладнання, пальне для генераторів та оплату послуг електроенергії
Деякі ФОПи можуть отримати виплату до 15 тис. грн
Сьогодні, 20:56
Юлія Нейман – громадянка Росії та її чоловік – уродженець Донецька Ігор Папуч будують фортифікації для ЗСУ
Фірми, пов’язані з громадянкою РФ, ексдружиною ФСБшника будують фортифікації для ЗСУ? Війна і бізнес
21 сiчня, 12:50
Новий міністр оборони взяв в роботу ситуацію з ТЦК – Свириденко
Новий міністр оборони взяв в роботу ситуацію з ТЦК – Свириденко
16 сiчня, 12:35
Свириденко каже, що ухвалення кодексу є важливим кроком для подальшої євроінтеграції України
Уряд ухвалив проєкт оновленого Трудового кодексу: перелік змін
7 сiчня, 19:48
Найбільш вразливими торік були ФОПи, що працюють у роздрібній торгівлі
Названо середній термін роботи ФОПа в Україні
5 сiчня, 08:52
В Україні з пошукових платформ зникає інформація про оборонні кримінальні провадження
Уряд засекретив дані оборонних компаній. Аналітики попередили про зловживання
30 грудня, 2025, 22:41
ШІ-стартап Mercor здійснив справжній фурор у Кремнієвій долині
Forbes назвав імена нових наймолодших мільярдерів планети
30 грудня, 2025, 10:27
Понад 27% громадян мріють про еміграцію через високі податки та політичний хаос
Рівень песимізму серед французів досяг історичного максимуму
29 грудня, 2025, 21:17
Розвідка: Економіка Росії перейшла у режим «керованого хаосу»
Розвідка: Економіка Росії перейшла у режим «керованого хаосу»
27 грудня, 2025, 00:05

Бізнес

Нульовий кредит на енергообладнання для бізнесу. Уряд повідомив деталі
Нульовий кредит на енергообладнання для бізнесу. Уряд повідомив деталі
Деякі ФОПи можуть отримати виплату до 15 тис. грн
Деякі ФОПи можуть отримати виплату до 15 тис. грн
Бізнес може не платити штрафи за невчасно подану звітність: Гетманцев назвав умову
Бізнес може не платити штрафи за невчасно подану звітність: Гетманцев назвав умову
В Україні олійні заводи зупиняють роботу через російські обстріли
В Україні олійні заводи зупиняють роботу через російські обстріли
У 2025 році українська гральна індустрія сплатила рекордну суму
У 2025 році українська гральна індустрія сплатила рекордну суму
«Київстар» придбає частку найбільшого ритейлера електроніки – ЗМІ
«Київстар» придбає частку найбільшого ритейлера електроніки – ЗМІ

Новини

Столиця Боснії стала одним із найбільш забруднених міст світу
Сьогодні, 21:03
Половина Європи сприймає Трампа як ворога – опитування
Сьогодні, 19:34
Каллас назвала умови співпраці ЄС з Радою миру Трампа
Вчора, 21:47
Білий дім переплутав Бельгію з Білоруссю у списку членів Ради миру
Вчора, 20:55
МВС дало рекомендації, як підготуватися до надзвичайної ситуації в енергетиці
Вчора, 18:35
День Соборності України 2026: привітання у прозі, віршах та листівках
Вчора, 07:00

Прес-релізи

Асоціація прифронтових міст та громад долучилася до підготовки виборчого процесу
Асоціація прифронтових міст та громад долучилася до підготовки виборчого процесу
23 сiчня, 11:30
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua