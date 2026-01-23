Нульовий кредит на енергообладнання для бізнесу. Уряд повідомив деталі

Кредит до 10 млн грн можна взяти строком до трьох років

Підприємства, які відповідають критеріям програми «5-7-9%», зможуть залучити цільовий кредит на придбання генераторів та акумуляторних батарей з нульовою ставкою. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на премʼєр-міністерку Юлію Свириденко.

За словами глави уряду, різницю компенсує держава через Фонд розвитку підприємництва. Кредити надають майже 50 банків-партнерів програми «5-7–9» строком до трьох років. Максимальна сума кредиту – до 10 млн грн.

«Дякуємо бізнесу за стійкість і відповідальність. Ці рішення мають допомогти продовжувати працювати, виконувати функції пунктів незламності та зберігати робочі місця у період найскладніших енергетичних умов», – зазначила вона.

Нагадаємо, фізичні особи-підприємці 2–3 груп, які працюють у соціально важливих сферах зможуть отримати разову виплату від 7,5 тис. до 15 тис. грн. Глава уряду повідомила, що розмір виплати залежить від кількості найманих працівників, за умови наявності щонайменше одного працівника. Подати заявку на допомогу можна через портал «Дія».

«Далі заявку верифікують банки-партнери, а Державна служба зайнятості перераховує кошти. Кошти можна витратити на придбання та ремонт енергообладнання, пальне для генераторів та оплату послуг електроенергії», – йдеться в повідомленні.

Як повідомлялося, українські енергетики, тепловики, газовики, комунальники та залізничники отримуватимуть від держави 20 тис. грн до зарплати. Це частина урядового пакета підтримки на час надзвичайної ситуації в енергетиці.

До слова, в умовах підвищених ризиків для енергетичної інфраструктури України критично важливо бути готовим до планових, екстрених чи довготривалих відключень електроенергії, особливо в холодний період. «Главком» зібрав рекомендації, які допоможуть правильно підготувати свій дім, запастися необхідним і знати, як діяти, коли зникає світло, тепло і вода.