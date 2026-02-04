Головна Гроші Бізнес
H&M запустив онлайн-магазин в Україні

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
H&M запустив онлайн-магазин в Україні
Станом на січень 2026 року в Україні функціонують девʼять магазинів H&M
Фото: Асоціація рітейлерів України

Українські покупці можуть замовляти онлайн товари з основних колекцій, а також H&M Home, H&M Move та спеціальні лінійки

Шведський бренд одягу H&M оголосив про запуск онлайн-магазину в Україні. Українські покупці можуть замовляти продукцію бренду через офіційний сайт. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на пресслужбу компанії.

Онлайн-платформа пропонує асортимент основних колекцій H&M, а також лінійки H&M Home (за винятком меблів і ламп), H&M Move та окремі спеціальні колекції, зокрема H&M Studio.

Варто зазначити, що перший магазин H&M відкрився у 2018 році. Станом на сьогодні ритейлер має дев’ять офлайн-магазинів: сім у Києві, по одному в Одесі та Львові. Одеський магазин був оновлений у червні 2025 року.

Нагадаємо, у листопаді 2023 року популярний шведський ритейлер H&M уперше після початку повномасштабної війни повернувся на український ринок.

До слова, у 2024 році в Києві знову запрацювали магазини світових брендів Zara, Pull&Bear і Bershka.

