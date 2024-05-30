На Хмельниччині знеструмлено місто внаслідок обстрілу

Окупанти завдали ракетно-авіаційного удару по військових об’єктах та критичній інфраструктурі України

Внаслідок атаки окупантів в ніч проти 30 травня одне з міст Хмельниччини частково залишилося знеструмленим. Про це повідомив очільник Хмельницької ОВА Сергій Тюрін.

«Через ворожу атаку в одному з міст області частково відключено електропостачання. Усі відповідні служби працюють, вживаються заходи з відновлення електроенергії», – сказав він.

Нагадаємо, на Хмельниччині, 30 травня, о 02:40 пролунав вибух.

Як повідомлялося, у ніч на 30 травня 2024 року російські окупанти завдали ракетно-авіаційного удару по військових об’єктах та критичній інфраструктурі України із застосуванням восьми зенітних керованих ракет С-300/С-400 по Харківщині, 11 крилатих ракет Х-101/Х-555 із літаків стратегічної авіації Ту-95 МС (район пусків Саратовська область) та 32 ударних БпЛА типу «Shahed-131/136» із Приморсько-Ахтарська та мису Чауда.

Відбивали повітряний напад противника зенітні ракетні підрозділи Повітряних Сил, мобільні вогневі групи та підрозділи радіоелектронної боротьби Сил оборони України. В результаті протиповітряного бою збито сім крилатих ракет Х-101/Х-555 та 32 ударних БпЛА «Shahed-131/136» у межах Хмельницької, Дніпропетровської, Черкаської, Кіровоградської, Запорізької, Одеської, Херсонської, Київської та Вінницької областей.

До слова, триває 827-й день повномасштабного вторгнення. З початку доби російські загарбники завдали по території України чотири ракетних із застосуванням чотирьох ракет та 43 авіаудари 69 КАБами, застосували 364 дрони-камікадзе. Здійснили 2 683 обстріли по позиціях наших військ та населених пунктах із використанням різних типів озброєння.