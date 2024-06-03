Харків втратив власну електрогенерацію – Терехов

Ігор Терехов: «Сьогодні в нас немає жодної власної генерації в місті і ми змушені брати електрику з інших міст»

Через значні пошкодження енергетичної інфраструктури Харків більше не може забезпечити себе власною електроенергією. Місто змушене отримувати електрику з інших населених пунктів. Про це заявив мер Харкова Ігор Терехов в інтерв'ю естонській телерадіомовній компанії ERR.

«Сьогодні в нас немає жодної власної генерації в місті і ми змушені брати електрику з інших міст. Це дуже важка ситуація, і вона балансує на межі, ми це прекрасно розуміємо. Неможливо входити в зиму з такою системою енергозабезпечення, тому що від енергозабезпечення залежить уся інша комунальна сфера, починаючи від водопостачання і закінчуючи газо- і теплопостачаннямя», – зауважив він.

За його словами, інвестувати в енергетичну галузь потрібно вже зараз. Наразі є деякі домовленості з урядом щодо субвенції міському бюджету на підготовку до опалювального сезону. Терехов запевнив, що ці кошти будуть витрачені лише на когенераційні установки і на генератори, які виробляють електроенергію.

«Тож ми будемо використовувати і кошти міського бюджету, і майбутньої субвенції, і окрім цього, на сьогодні я маю домовленості в Берліні якраз підписати угоду про термінове надання нам 25 млн євро на ці цілі», – зазначив міський голова.

Терехов додав, що Європейський банк реконструкції та розвитку вже направив Харкову проект такої угоди, тому він розраховує на ці кошти, аби придбати таке обладнання.

«Але хочу вам сказати, що це дуже складний процес, тому що таке обладнання виготовляється кілька місяців. Тому ми вже провели переговори з усіма виробниками, які виробляють таку продукцію, а це тільки іноземні підприємства, і забронювали певну частину під наші гарантії, під наше слово. Тому що ми не зможемо відкласти цей процес. Для нас дуже важливо, щоб усе це було зроблено», – підкреслив мер.

Терехов відповів, що влада працює над тим, аби всі жителі Харкова були забезпечені теплом. «Ми докладаємо для цього максимум зусиль. Те, що ми сьогодні робимо, жодне місто в жодній країні світу не робило. Нам заново потрібно переробити всю систему енергопостачання, водопостачання та теплопостачання. І на все це в нас є лише кілька місяців. Наша ідея – будувати маленькі підстанції. Їх неможливо всі зруйнувати. Вони виробляють потужність приблизно 1-3 мегавати, не більше», – пояснив посадовець.

Нагадаємо, Інституту вивчення війни повідомив, що 31 травня російські війська трохи просунулися на північний схід від міста Харкова на тлі безперервних позиційних боїв на північ і північний захід від міста.