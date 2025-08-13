Головна Країна Політика
Уряд ухвалив перший пакет рішень для підтримки прифронтових регіонів

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
Уряд ухвалив перший пакет рішень для підтримки прифронтових регіонів
За програмою «єОселя» держава компенсує 70% першого внеску на іпотеку для ВПО та жителів прифронтових територій
фото: Юлія Свириденко/Telegram

Критично важливі підприємства зможуть бронювати до 100% військовозобов'язаних працівників

Сьогодні, 13 серпня, уряд ухвалив перший пакет рішень для підтримки прифронтових регіонів. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на премʼєр-міністерку Юлію Свириденко.

«Ми розробляємо програму, яка охоплює 238 громад у 10 областях – це 6,6 млн українців, серед яких 3,7 млн вразливі групи населення. За кожною цифрою – люди, яким держава має допомогти. В основі програми лежать п'ять ключових пріоритетів: житло, безпека, люди, бізнес та здоров'я», – йдеться у повідомленні.

Доступне житло

За програмою «єОселя» держава компенсує 70% першого внеску на іпотеку для ВПО та жителів прифронтових територій, а також 70% виплат по кредиту у перший рік. «Додатково виділяємо 40 тис. грн на оплату всіх зборів, пов'язаних з оформленням іпотеки», – додала Свириденко.

Безпека

«Будуємо укриття та захисні споруди у школах та дитсадках, закладах культури та громадських просторах», – йдеться у повідомленні.

Підтримка людей

Уряд виділяє 19 400 грн на тверде паливо кожному домогосподарству та компенсує 100 кВт електроенергії на людину щомісяця. Також збільшує оплату суспільно корисних робіт на 33%.

«Скасовуємо адмінзбори та держмита – реєстрація бізнесу і майна стає безкоштовною. Забезпечуємо безоплатне харчування для учнів у прифронтових школах», – зауважила премʼєр-міністерка.

Підтримка бізнесу

Аграрії отримають субсидію 1 тис. грн на кожен гектар у зонах бойових дій. Також передбачені гранти на сади та теплиці до 400 тис. грн/га з компенсацією до 80% витрат. Критично важливі підприємства зможуть бронювати до 100% військовозобов'язаних працівників.

Охорона здоров’я

Медзаклади в сільських і віддалених громадах отримають 20% надбавку за надання первинної допомоги. Також зростуть коефіцієнти оплати для екстреної медичної допомоги.

Раніше Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів (АРМА), вперше оголосило про запуск серії конкурсів на управління арештованими квартирами, які будуть передані для потреб українських захисників, членів їхніх сімей та тих, хто втратив житло внаслідок війни.

