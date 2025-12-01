Кабмін встановив пільгову ціну на газ для когенераційних установок у прифронтових громадах

Уряд зафіксував ціну на природний газ для виробників електроенергії на ТЕС, ТЕЦ, газотурбінних та газопоршневих установках

Пільги діятимуть з моменту укладення нового договору до 1 грудня 2026 року

Уряд зафіксував ціну на природний газ у розмірі 19 тис. грн за 1000 кубометрів (з ПДВ) для виробників електроенергії на теплових електростанціях, теплоелектроцентралях, газотурбінних та газопоршневих установках у прифронтових громадах. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Міненерго.

Відповідні зміни внесені до постанови Кабінету міністрів. Ухвалене рішення дозволить ТОВ «Газопостачальна компанія «Нафтогаз Трейдинг» укладати нові договори постачання природного газу з виробниками електричної енергії (суб’єктами господарювання, які провадять господарську діяльність з виробництва електричної енергії на теплових електростанціях, теплоелектроцентралях, газотурбінних та газопоршневих установках) на прифронтових територіях.

«Для стимулювання роботи такої генерації буде застосована пільгова ціна на природний газ у розмірі 19 тис. грн за 1000 кубометрів (з ПДВ). Ціна діятиме з моменту укладення нового договору до 1 грудня 2026 року», – зауважив виконувач обов'язків Міністра енергетики Артем Некрасов.

Отримати газ за такою ціною зможуть тільки ті виробники, які:

є учасниками ринку електричної енергії;

вперше укладають договір з «Нафтогаз Трейдинг» у межах цього положення;

включені до переліку, затвердженого Міненерго за поданням НЕК «Укренерго».

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський повідомив про укладення нової домовленості з Грецією щодо постачання газу, яка відкриє ще один маршрут для імпорту палива та допоможе максимально убезпечити енергетичну систему країни протягом зимового періоду. Уже в січні 2026 року розпочнеться імпорт газу з Греції до України.

До слова, «Нафтогаз» і польська компанія Orlen уклали угоду про постачання американського скрапленого газу (LNG) до України у 2026 році.