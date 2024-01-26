Головна Гроші Економіка
search button user button menu button

Уряд продовжив виплати для переселенців

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Уряд продовжив виплати для переселенців
З 1 березня в Україні запрацюють нові правила надання допомоги ВПО
фото з відкритих джерел

Уряд продовжить виплати для всіх внутрішньо переміщених осіб до 1 березня

Кабінет міністрів на засіданні у п'ятницю, 26 січня, ухвалив рішення про автоматичне продовження всіх виплат для всіх внутрішньо переміщених осіб до 1 березня. Про це у своєму Telegram-каналі написав прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

За словами прем'єра, з 1 березня в Україні запрацюють нові правила надання допомоги ВПО, про які пізніше повідомить Міністерство соціальної політики.

Однак виплати будуть продовжені ще на шість місяців для:

  • ВПО з-поміж пенсіонерів;
  • громадян, які мають інвалідність 1 або 2 групи;
  • дітей з інвалідністю, дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування та інших вразливих категорій.

Нагадаємо, що загалом держава продовжить підтримувати виплатами більш ніж 1,5 млн внутрішньо переміщених осіб.

Крім того, уряд розробляє дві пільгові програми, щоб забезпечити громадян житлом, – «Оренда з правом викупу» та «Соціальна оренда».

До слова, Верещук розповіла, з чим пов'язані зміни у виплатах для переселенців.

Читайте також: Зміни у виплатах ВПО з 1 лютого: умови продовження та хто може втратити
Теги: переселенці уряд соцвиплати гроші

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

«Щоб повноцінно диверсифікувати свій бізнес і працювати, треба вирішувати питання з отриманням індивідуальних валютних ліцензій від Нацбанку»
Що окрім воєнних ризиків відлякує іноземних інвесторів від України. Експерти назвали проблему
Сьогодні, 14:25
Люди вийшли на протести попри сильний поривчастий вітер
У 24 словацьких містах пройшли акції протесту проти уряду Фіцо
Сьогодні, 08:40
Виплати визначеним категоріям ВПО будуть продовжувати автоматично
Зміни у виплатах ВПО з 1 лютого: умови продовження та хто може втратити
Вчора, 08:49
У прифронтових регіонах, де практично кожного дня відбуваються обстріли, споживачі сумлінно платять за електроенергію
Як відновлювати енергетику? Міненерго звернулося до споживачів
24 сiчня, 17:38
Посол пояснив, чому японці стали на бік України
Посол пояснив, чому японці стали на бік України
7 сiчня, 11:00
США обіцяють й надалі надавати підтримку Україні
Держдеп повідомив, як США допомагатимуть Україні у 2024 році
5 сiчня, 12:45
Із 1 січня 2024 року зростає кількість підприємців, яким потрібно встановити POS-термінали
Підвищення мінімалки і нові правила для бізнесу. Що зміниться із січня
1 сiчня, 07:00
У період воєнного стану не можна нараховувати та стягувати від населення неустойки
Уряд заборонив стягувати штрафи за комунальні послуги з деяких українців
29 грудня, 2023, 21:59
Кабмін звільнив голову Тернопільської ОВА
Кабмін звільнив голову Тернопільської ОВА
27 грудня, 2023, 17:58

Економіка

Уряд продовжив виплати для переселенців
Уряд продовжив виплати для переселенців
Усі країни ЄС погодилися виділити Україні 50 млрд євро – Шмигаль
Усі країни ЄС погодилися виділити Україні 50 млрд євро – Шмигаль
Україна запустила нову свердловину, яка дає 250 тис. кубометрів газу на добу
Україна запустила нову свердловину, яка дає 250 тис. кубометрів газу на добу
Нардепи пропонують ввести щомісячний платіж за бронювання військовозобов'язаних
Нардепи пропонують ввести щомісячний платіж за бронювання військовозобов'язаних
У «Дії» з'явилися нові військові облігації
У «Дії» з'явилися нові військові облігації
Розкрадання на закупівлі снарядів. До бюджету повернули 1,5 млрд грн
Розкрадання на закупівлі снарядів. До бюджету повернули 1,5 млрд грн

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
329K
Падіння Іл-76. Росія висунула Україні ультиматум
132K
Заява ООН щодо катастрофи Іл-76, угода про безпеку кордону США: головне за ніч
57K
Або переговори, або... Путін ставить ультиматум
17K
Церковний календар на лютий: всі свята за новим стилем
15K
Чехія повертатиме біженців до України? Очільник МВС розповів про вигоду
11K
У мережі з’явилися знімки російського аеродрому «Енгельс-2»

Новини

Що окрім воєнних ризиків відлякує іноземних інвесторів від України. Експерти назвали проблему
Сьогодні, 14:25
Ринок праці і мобілізація. Список чоловічих спеціальностей, яких найбільше бракує бізнесу
Сьогодні, 13:33
На Мар’їнському напрямку різко зросла кількість ворожих атак – Генштаб
Сьогодні, 07:10
Заява ООН щодо катастрофи Іл-76, угода про безпеку кордону США: головне за ніч
Сьогодні, 07:01
Опади, місцями ожеледиця та сильний вітер: прогноз погоди на 26 січня
Сьогодні, 05:45
День працівника Держаудитслужби. Які свята відзначаємо 26 січня
Сьогодні, 00:10

Прес-релізи

У столиці відбудеться терапевтична зустріч однодумців для Захисників та Захисниць
У столиці відбудеться терапевтична зустріч однодумців для Захисників та Захисниць
16 сiчня, 12:41
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua