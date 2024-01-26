Уряд продовжив виплати для переселенців

З 1 березня в Україні запрацюють нові правила надання допомоги ВПО

Уряд продовжить виплати для всіх внутрішньо переміщених осіб до 1 березня

Кабінет міністрів на засіданні у п'ятницю, 26 січня, ухвалив рішення про автоматичне продовження всіх виплат для всіх внутрішньо переміщених осіб до 1 березня. Про це у своєму Telegram-каналі написав прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

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За словами прем'єра, з 1 березня в Україні запрацюють нові правила надання допомоги ВПО, про які пізніше повідомить Міністерство соціальної політики.

Однак виплати будуть продовжені ще на шість місяців для:

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ВПО з-поміж пенсіонерів;

громадян, які мають інвалідність 1 або 2 групи;

дітей з інвалідністю, дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування та інших вразливих категорій.

Нагадаємо, що загалом держава продовжить підтримувати виплатами більш ніж 1,5 млн внутрішньо переміщених осіб.

Крім того, уряд розробляє дві пільгові програми, щоб забезпечити громадян житлом, – «Оренда з правом викупу» та «Соціальна оренда».

До слова, Верещук розповіла, з чим пов'язані зміни у виплатах для переселенців.