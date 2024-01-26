Верещук розповіла, з чим пов'язані зміни у виплатах для переселенців

У 2024 році на допомогу для ВПО виділять близько 57 млрд грн

Партнери ставлять вимоги оптимізувати виплати внутрішнім переселенцям. Про це розповіла міністерка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук в ефірі телемарафону.

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Частина переселенців з 1 лютого не отримуватимуть виплати. За словами міністерки, зміни з виплатами пов’язані зі зменшенням дохідної частини бюджету.

«Ми напряму прив’язані до рішень наших партнерів. Партнери ставлять вимоги постійно верифіковувати виплати з метою їх зменшення чи оптимізації. Йдеться про те, що за міжнародними лекалами два роки достатньо для того, аби адаптуватися», – сказала Верещук.

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Вона розповіла, що у 2022 році Україна спрямувала на виплати переселенцям 57 млрд грн. У 2023 році ця сума збільшилася до 73 млрд. Планується, що у 2024 році на допомогу для ВПО знову виділять близько 57 млрд грн.

«Ті найвразливіші категорії населення мають продовжити отримувати виплати, а ті, хто уже до прикладу адаптувалися, чи отримали житло, чи мають роботу високооплачувану… підходи мають бути більш справедливі», – зазначила міністерка.

За її даними, в Україні приблизно 4,9 млн осіб, які вважаються внутрішніми переселенцями. Із них 2,5 млн щомісяця отримують виплати.

Верещук зазначила, що кількість ВПО постійно змінюється у зв'язку з міграцією людей за кордон або поверненням їх до своїх домівок (тоді вони втрачають статус ВПО), однак, є і приріст їхньої кількості у зв'язку з евакуацією людей із прифронтових районів.

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Нагадаємо, переселенці мають можливість отримати фінансову допомогу у розмірі 10,8 тис. грн від ООН.

До слова, Кабінет міністрів України вніс зміни до Порядку формування фондів житла, призначеного для тимчасового проживання, обліку та надання такого житла для тимчасового проживання ВПО.