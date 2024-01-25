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Кабмін розробляє дві пільгові програми, щоб забезпечити українців житлом

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Кабмін розробляє дві пільгові програми, щоб забезпечити українців житлом
Як зазначила Свириденко, оренда з правом викупу та соціальна оренда досить поширені на Заході
фото з відкритих джерел

Наразі уряд реалізує дві програми, щоб певною мірою задовольнити потребу українців в житлі

Уряд розробляє дві пільгові програми, щоб забезпечити громадян житлом, – «Оренда з правом викупу» та «Соціальна оренда». Про це міністр економіки Юлія Свириденко повідомила під час онлайн-виступу на заході «Система доступного орендного житла в Україні».

За словами посадовиці, ці два підходи – оренда з правом викупу (rent-to-own) та соціальна оренда – досить поширені на Заході. Свириденко зазначила, що для реалізації програми вже є єдиний державний оператор – «Укрфінжитло», якому держава профінансувала статутний капітал на 50 млрд грн. Цього року держава планує додатково влити в капітал «Укрфінжитла» ще 20 млрд грн.

Перевага надаватиметься новозбудованим квартирам, будинкам і таунхаусам або тим, які тільки будуються. Так держава посприяє не лише розв’язанню житлового питання українців, а й стимулюватиме розвиток ринку житлового будівництва та суміжних галузей, появу нових робочих місць, пояснила міністерка.

«Найголовніше для нас – забезпечити людей постійним житлом. Також ці процеси сприятимуть формуванню сталої економіки, яка розвивається в унісон з іншими економіками країн Європейського Союзу», – наголосила Свириденко.

Міністерка розповіла, що через російське вторгнення в Україні зруйновано щонайменше 160 тис. будівель і споруд, приблизно 20 тис. із них – багатоповерхові. Крім того, тисячі українців залишили свої будинки через окупацію.

Станом на січень в Україні нараховується приблизно 5 млн внутрішніх переселенців, зазначила Свириденко. Близько 2 млн сімей безповоротно втратили домівку.

Наразі уряд реалізує дві програми, щоб певною мірою задовольнити потребу в житлі. Перша – це «єВідновлення», що передбачає виплату компенсацій українцям, у яких зруйноване або пошкоджене житло. Друга – це програма пільгової іпотеки «єОселя». За її умовами фактично кожен українець може взяти доступний кредит на житло під 3 або 7%.

За словами Свириденко, стратегічна мета уряду – зробити так, щоб іпотечні позики становили 10% ВВП.

«Напередодні повномасштабного російського вторгнення іпотечні позики в Україні становили менше ніж 1% ВВП. Водночас у країнах Єврозони цей показник у середньому дорівнює 40%», – сказала вона.

Очільниця відомства впевнена, що після завершення війни Україна перетвориться на «найбільший будівельний майданчик Європи».

Нагадаємо, в українській столиці зараз можна орендувати квартиру дешевше, ніж у Львові. В середньому на заході винаймати житло можна за 22,4 тисячі гривень. В Одесі однокімнатну квартиру можна знайти всього за чотири тисячі гривень на місяць. А у Дніпрі досі тримаються доволі високі ціни.

Яка вартість оренди та купівлі квартир у великих містах України станом на початок 2024 року – читайте в матеріалі «Главкома».

До слова, середні ціни на житло, воду, електроенергію, газ та інші види палива в Україні за 2023 рік зросли на 12,8%.

Теги: Юлія Свириденко будинок війна переселенці житло

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