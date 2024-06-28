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Найдорожча квартира Києва. Що можна придбати за 52 мільйони

Юлія Хоменко
glavcom.ua
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Найдорожча квартира Києва. Що можна придбати за 52 мільйони
фото: olx.ua

Квартира за 52 мільйони в центрі міста

У самому серці Києва, на легендарному Хрещатику, 27б, пропонується до продажу розкішна квартира вартістю 52 млн грн. Розташована вона у будинку бізнес-класу з обмеженою кількістю квартир, що забезпечує приватність та ексклюзивність проживання. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на дані найбільшого сайту комерційних оголошень OLX.ua.

Ця п'ятикімнатна оселя з двома ванними кімнатами та винним погребом вражає не лише своїми розмірами, а й вишуканим дизайном у стилі неокласики з італійськими мотивами. Тут багато елементів ручної роботи, розкішні люстри та шикарне оздоблення стін та підлоги.

Найдорожча квартира Києва. Що можна придбати за 52 мільйони фото 1
фото: olx.ua

Квартира розташована на 10 поверсі 12-поверхового будинку та пропонує чудовий краєвид на Хрещатик та Бессарабку. Вона обладнана сучасною системою звукоізоляції, кондиціювання та вентиляції, очищення води, освітлення та акустики.

Найдорожча квартира у Києві
Найдорожча квартира у Києві
фото: olx.ua

Окрім просторої вітальні, двох спалень та кабінету, у квартирі є власний мініспортзал – «кімната здоров’я». Продумана до дрібниць кухня-їдальня обладнана преміальною побутовою технікою та меблями, виготовленими за індивідуальним проєктом дизайнера.

Кімната у квартирі за 52 мільйони
Кімната у квартирі за 52 мільйони
фото: olx.ua

«Ця квартира – унікальне поєднання ідеального розташування, вишуканого дизайну та максимального комфорту. Вона створена для тих, хто цінує розкіш та зручність у кожній деталі», – зазначає  рієлтор Маргарита.

Кухня у квартирі за 42 мільйони
Кухня у квартирі за 42 мільйони
фото: olx.ua

Нагадаємо, що влада Польщі має намір підтримувати матеріально лише тих українців, які зможуть довести своє постійне перебування в країні

Читайте також: Польща змінює правила для українських біженців. Як отримати дозвіл на проживання
Теги: бізнес розкіш квартира Хрещатик житло

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