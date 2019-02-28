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    Економіка та фінанси

    В ЄС хочуть створити фінансову поліцію

    • Розсилка
    В ЄС хочуть створити фінансову поліцію

    Європарламент завершив розслідування за останнім гучним скандалам із відмиванням коштів

    Депутати Європейського парламенту звернулися до Європейської комісії із вимогою представити план щодо створення єдиної фінансової поліції ЄС. Про це повідомляє ресурс EU Observer.

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    Із такою ініціативою виступили парламентарі, які в профільному комітеті займаються питаннями махінацій із сплатою податків.

    На думку членів Європарламенту нова фінансова поліція ЄС повинна бути наділена слідчими функціями. Відповідна пропозиція була представлена в доповіді, в якій представлені результати розслідування проблем фінансових злочинів і офшорів на фоні таких скандалів як Panama Papers та Luxleaks. Розслідування профільного комітету Європарламенту тривало більше року. 

    Раніше стало відомо, що слідчі у Баварії конфіскували активи на суму близько 50 мільйонів євро під час масштабної кампанії з боротьби з міжнародним відмиванням грошей.

    Також французький суд оштрафував найбільший швейцарський банк UBS на 3,7 млрд євро за відмивання грошей і наказав сплатити 800 млн євро судових витрат. За даними слідчих, банк організував схему ухиляння сплати від податків для заможних клієнтів з Франції в період з 2004 по 2011 роки, даючи їм можливість відкривати рахунки в Швейцарії без попередження французької влади. В результаті махінацій повз державні податкові органи були проведені близько 10 млрд євро.

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