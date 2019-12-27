В «Ощадбанку» прокоментували інформацію про підозру в привласненні коштів співробітниками банку



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Банк протягом року активно співпрацював зі слідством та ініціював процес завершення справи та передачі її до суду

Внутрішні служби «Ощадбанку» самостійно виявили факт зловживання співробітниками банку у Кіровоградській області в результаті перевірок. Після цього банк звернувся з відповідною заявою до правоохоронних органів та надав їм всі підтверджувальні документи. Про це повідомляє пресслужба «Ощадбанку», коментуючи інформацію про підозру в привласненні коштів співробітниками банку у Кіровоградській області.

«Банк протягом року активно співпрацював зі слідством та ініціював процес завершення справи та передачі її до суду. Винних співробітників банку було одразу звільнено з займаних посад. Наразі всім дітям кошти повернуто в повному обзязі, по інших клієнтах триває процес повернення».

Як повідомлялось, за даними слідства, керуючий районним відділенням ймовірно у змові з провідним економістом протягом 2016-2018 років привласнювали кошти клієнтів банку, шляхом проведення безпідставних операцій, в тому числі безготівкового перерахування коштів з депозитних рахунків на підставні карткові рахунки за підробними документами.

«У результаті таких дій постраждало 72 особи — у переважній більшості це пенсіонери та діти з інвалідністю. Загальна сума привласнених за вказаною схемою коштів склала понад 2,2 млн грн», — додали у пресслужбі «Ощадбанку».

Нагадаємо, нещодавно прокуратура завершила розслідування щодо розкрадання $20 млн «Ощадбанку».