Як можуть отримати допомогу кияни, що втратили роботу під час карантину



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Допомога по частковому безробіттю надається на період зупинення чи скорочення діяльності

У Києві розроблена програма підтримки працівників малого та середнього бізнесу

Київ намагається допомагати людям, які втратили роботу через кризу, спричинену пандемією. Про це мер столиці Віталій Кличко повідомив під час онлайн-пресконференції.

«Спільно з Київським міським центром зайнятості розроблена програма підтримки працівників малого та середнього бізнесу, а також підприємців, які не мають найманих працівників, але є застрахованими особами. Це так звані ФОПи», - сказав Кличко.

За його словами, аби отримати допомогу, людям треба зробити кілька простих кроків:

протягом 90 днів із моменту зупинення чи скорочення діяльності звернутися до центру зайнятості за місцем сплати єдиного внеску,

підготувати пакет необхідних документів,

упродовж трьох робочих днів міський центр зайнятості перевіряє документи і ухвалює рішення про надання допомоги.

«Нагадаю, що допомога по частковому безробіттю не оподатковується і надається на період зупинення чи скорочення діяльності та ще протягом 30 днів після завершення карантину. Можливістю отримати допомогу по частковому безробіттю вже скористалися сотні підприємців столиці. І це дозволило зберегти робочі місця майже 7,5 тисячам працівників», - зазначив Кличко.

Раніше Кличко повідомив, що у Києві були послаблені обмеження, щоб дати бізнесу працювати, а людям заробляти гроші. Але останнім часом епідеміологічна ситуація погіршилася, і столична влада розглядає питання можливого повернення до суворих карантинних обмежень.

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Нагадаємо, станом на ранок 26 червня, за даними Міністерства охорони здоров'я, у Києві підтверджено 4726 випадків Covid-19. За добу кількість хворих на коронавірус у Києві збільшилася на 113 осіб.

За даними Кличка, кількість мешканців столиці, в яких за минулу добу виявили захворювання на коронавірус, збільшилась на 115 людей. На сьогодні в столиці 4724 підтверджених випадки захворювання на Covid-19.

Спалах коронавірусу зафіксований на речовому ринку «Троєщина» в Києві.