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    Як можуть отримати допомогу кияни, що втратили роботу під час карантину

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    Допомога по частковому безробіттю надається на період зупинення чи скорочення діяльності - Як можуть отримати допомогу кияни, що втратили роботу під час карантину
    Допомога по частковому безробіттю надається на період зупинення чи скорочення діяльності

    У Києві розроблена програма підтримки працівників малого та середнього бізнесу

    Київ намагається допомагати людям, які втратили роботу через кризу, спричинену пандемією. Про це мер столиці Віталій Кличко повідомив під час онлайн-пресконференції.

    «Спільно з Київським міським центром зайнятості розроблена програма підтримки працівників малого та середнього бізнесу, а також підприємців, які не мають найманих працівників, але є застрахованими особами. Це так звані ФОПи», - сказав Кличко. 

    За його словами, аби отримати допомогу, людям треба зробити кілька простих кроків:

    • протягом 90 днів із моменту зупинення чи скорочення діяльності звернутися до центру зайнятості за місцем сплати єдиного внеску,
    • підготувати пакет необхідних документів,
    • упродовж трьох робочих днів міський центр зайнятості перевіряє документи і ухвалює рішення про надання допомоги.

    «Нагадаю, що допомога по частковому безробіттю не оподатковується і надається на період зупинення чи скорочення діяльності та ще протягом 30 днів після завершення карантину. Можливістю отримати допомогу по частковому безробіттю вже скористалися сотні підприємців столиці. І це дозволило зберегти робочі місця майже 7,5 тисячам працівників», - зазначив Кличко.

    Раніше Кличко повідомив, що у Києві були послаблені обмеження, щоб дати бізнесу працювати, а людям заробляти гроші. Але останнім часом епідеміологічна ситуація погіршилася, і столична влада розглядає питання можливого повернення до суворих карантинних обмежень.

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    Нагадаємо, станом на ранок 26 червня, за даними Міністерства охорони здоров'я, у Києві підтверджено 4726 випадків Covid-19. За добу кількість хворих на коронавірус у Києві збільшилася на 113 осіб.

    За даними Кличка, кількість мешканців столиці, в яких за минулу добу виявили захворювання на коронавірус, збільшилась на 115 людей. На сьогодні в столиці 4724 підтверджених випадки захворювання на Covid-19.

    Спалах коронавірусу зафіксований на речовому ринку «Троєщина» в Києві.

    Віталій Кличко Київ гроші бізнес кияни робота коронавірус
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