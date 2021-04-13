Фальшива «Дія»: російський фішинговий сайт збирав дані банківських карток українців

Експерти рекомендують негайно звернутися до свого банку громадянам, якщо стали жертвою такого фішингу і ввели дані своєї кредитної картки

Користувачеві пропонується ввести ІПН для перевірки інформації про можливості отримання виплати 8000 грн карантинної допомоги

Спеціалізований структурний підрозділ Державного центру кіберзахисту CERT-UA (Computer Emergency Response Team of Ukraine) виявило фішинговий сайт, який під виглядом сервісу держпослуг «Дія» збирає дані банківських карток українців. Про це CERT-UA повідомило на своїй сторінці в Facebook.

На головній сторінці фішингового сайту користувачеві пропонується ввести ІПН для перевірки інформації про можливості отримання виплати 8000 грн карантинної допомоги.

Після цього користувач перенаправляється на сторінку, яка повідомляє, що «вам доступна виплата в розмірі 8 000 грн».

Далі користувач перенаправляється на наступну сторінку, де йому пропонується ввести дані своїх кредитних карт, які потрапляють до зловмисників.

Посилання на фішинговий сайт: hXXps://diia8000gov[.]me. Увага — не заходьте за посиланням!

Якщо Ви стали жертвою такого фішингу і ввели дані своєї кредитної картки Вам потрібно негайно повідомити про це представників Вашого банку.

Наприкінці березня Мінцифри анонсувало нову функцію у додатку «Дія». Отже, на Diia Summit скоро презентують послугу «Статичний QR». Будь-який підприємець зможе створити QR, розмістити його на зручному місці.

30 березня Верховна Рада ухвалила у другому читанні та в цілому зміни до закону «Про єдиний державний демографічний реєстр та документи, що підтверджують громадянство України, посвідчують особу чи її спеціальний статус». Цим законопроєктом електронні паспорти, зокрема і закордонний, прирівнюються до паперового.