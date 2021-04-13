  1. Головна
  2. Техно
  3. HiTech
рус
    HiTech

    Фальшива «Дія»: російський фішинговий сайт збирав дані банківських карток українців

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Експерти рекомендують негайно звернутися до свого банку громадянам,&nbsp;якщо&nbsp;стали жертвою такого фішингу і ввели дані своєї кредитної картки&nbsp; - Фальшива «Дія»: російський фішинговий сайт збирав дані банківських карток українців
    Експерти рекомендують негайно звернутися до свого банку громадянам, якщо стали жертвою такого фішингу і ввели дані своєї кредитної картки 
    Фото: Jourtify

    Користувачеві пропонується ввести ІПН для перевірки інформації про можливості отримання виплати 8000 грн карантинної допомоги

    Спеціалізований структурний підрозділ Державного центру кіберзахисту CERT-UA (Computer Emergency Response Team of Ukraine) виявило фішинговий сайт, який під виглядом сервісу держпослуг «Дія» збирає дані банківських карток українців. Про це CERT-UA повідомило на своїй сторінці в Facebook.

    На головній сторінці фішингового сайту користувачеві пропонується ввести ІПН для перевірки інформації про можливості отримання виплати 8000 грн карантинної допомоги.

    171709191_4054159674605408_715232472526216818_n_1

    Після цього користувач перенаправляється на сторінку, яка повідомляє, що «вам доступна виплата в розмірі 8 000 грн».

    171709191_4054159674605408_715232472526216818_n

    Далі користувач перенаправляється на наступну сторінку, де йому пропонується ввести дані своїх кредитних карт, які потрапляють до зловмисників.

    Посилання на фішинговий сайт: hXXps://diia8000gov[.]me. Увага — не заходьте за посиланням!

    Якщо Ви стали жертвою такого фішингу і ввели дані своєї кредитної картки Вам потрібно негайно повідомити про це представників Вашого банку.

    Наприкінці березня Мінцифри анонсувало нову функцію у додатку «Дія». Отже, на Diia Summit скоро презентують послугу «Статичний QR». Будь-який підприємець зможе створити QR, розмістити його на зручному місці.

    30 березня Верховна Рада ухвалила у другому читанні та в цілому зміни до закону «Про єдиний державний демографічний реєстр та документи, що підтверджують громадянство України, посвідчують особу чи її спеціальний статус». Цим законопроєктом електронні паспорти, зокрема і закордонний, прирівнюються до паперового.

    Теги: документи фінанси карантин кібербезпека реєстр
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies