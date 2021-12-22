  1. Головна
  2. Економіка
  3. Економіка та фінанси
рус
    Економіка та фінанси

    Перед святами змінилися ціни на цитрусові: що і за скільки можна купити

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    За місяць ціни на цей вид фруктів стали значно нижчими - Перед святами змінилися ціни на цитрусові: що і за скільки можна купити
    За місяць ціни на цей вид фруктів стали значно нижчими
    фото з відкритих джерел

    Подорожчали тільки мандарини-клементин

    У період із листопада по грудень поточного року в Україні змінилися цінники на цитрусові. З настанням грудня вартість цих фруктів почала стрімко падати. Про це повідомляє сайт Мінфіну.

    Найбільше за місяць змінилася ціна на апельсини. Зазначається, що у листопаді кілограм обійшовся б покупцям у 41,4 грн. У середині грудня вартість знизилася до 32,93 гривні за один кілограм. Тобто за цей період апельсини подешевшали на 8,47 грн.

    Водночас стали дешевшими і апельсини преміум. Минулого місяця їх продавали по 51,75 грн/кг, а у грудні ціна впала до 48,25 грн/кг.

    Після апельсинів змінився цінник на мандарини. У листопаді вартість одного кілограма становила 37,93 грн, а до середини грудня – 31,29 грн/кг, що на 6,64 грн менше.

    А ось мандарини клементин, навпаки, стали дорожчими за цей період. Раніше їх продавали по 63,34 грн/кг, а у грудні вони коштуватимуть 67,25 грн/кг.

    Також за місяць упала ціна на лимони. Середня ціна по Україні за один кілограм лимонів у листопаді – 33,67 грн. До грудня цінник на цитрус упав до 27,72 грн/кг.

    Нагадаємо, стало відомо, як злетіли ціни за рік: найбільше здорожчали яйця, олія та цукор.

    Читайте також:
    Теги: ціни їжа фрукти
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Перед святами змінилися ціни на цитрусові: що і за скільки можна купити