Перед святами змінилися ціни на цитрусові: що і за скільки можна купити

За місяць ціни на цей вид фруктів стали значно нижчими

Подорожчали тільки мандарини-клементин

У період із листопада по грудень поточного року в Україні змінилися цінники на цитрусові. З настанням грудня вартість цих фруктів почала стрімко падати. Про це повідомляє сайт Мінфіну.

Найбільше за місяць змінилася ціна на апельсини. Зазначається, що у листопаді кілограм обійшовся б покупцям у 41,4 грн. У середині грудня вартість знизилася до 32,93 гривні за один кілограм. Тобто за цей період апельсини подешевшали на 8,47 грн.

Водночас стали дешевшими і апельсини преміум. Минулого місяця їх продавали по 51,75 грн/кг, а у грудні ціна впала до 48,25 грн/кг.

Після апельсинів змінився цінник на мандарини. У листопаді вартість одного кілограма становила 37,93 грн, а до середини грудня – 31,29 грн/кг, що на 6,64 грн менше.

А ось мандарини клементин, навпаки, стали дорожчими за цей період. Раніше їх продавали по 63,34 грн/кг, а у грудні вони коштуватимуть 67,25 грн/кг.

Також за місяць упала ціна на лимони. Середня ціна по Україні за один кілограм лимонів у листопаді – 33,67 грн. До грудня цінник на цитрус упав до 27,72 грн/кг.

Нагадаємо, стало відомо, як злетіли ціни за рік: найбільше здорожчали яйця, олія та цукор.

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