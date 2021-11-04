Як змінилися ціни на пальне за десять місяців: дані Держстату

В грудні минулого року дизельне пальне в середньому коштувало 24,05 грн за літр, а у вересні – 28,26 грн за літр

Вартість бензину А-92 зросла з початку року на 22,4%

В Україні ціни на скраплений газ для автомобілів, бензин А-92, А-95 та дизельне пальне у вересні 2021 року у порівнянні з груднем попереднього року зросли на 38,7%, 22,4%, 20,8% та 17,5% відповідно. Про це свідчать дані Державної служби статистики.

Відповідно до оприлюдненої інформації, якщо в грудні минулого року скраплений газ для автомобілів коштував 12,71 грн за літр, то у вересні 2021 року його ціна складала 17,63 грн за літр (подорожчав з початку року на 38,7 %).

Якщо в грудні минулого року бензин А-92 і А-95 в середньому коштував 23,82 і 24,96 грн за літр, то у вересні 2021 року ціна складала 29,15 та 30,15 грн за літр (ціна зросла з початку року на 22,4% і 20,8% відповідно).

В грудні минулого року дизельне пальне в середньому коштувало 24,05 грн за літр, а у вересні – 28,26 грн за літр (подорожчало на 17,5%).

Нагадаємо, Кабмін підвищив вимоги до якості дизельного пального. 28 жовтня, уряд прийняв постанову «Про внесення змін до Технічного регламенту щодо вимог до автомобільних бензинів, дизельного, суднових та котельних палив». Головна мета документу – запровадити новий параметр для дизеля: «гранична температура фільтрованості».

Також Мінекономіки оприлюднило нову граничну вартість бензину та дизельного пального, відштовхуючись від якої АЗС можуть встановлювати свою націнку.

Тепер середня вартість 1 л дизельного палива ULSD 10 ppm становить 22,32 грн, а 1 л бензинів автомобільних Gasoline 10 ppm – 26,61 грн

До слова, кожен сьомий зразок пального, відібраного на українських АЗС, не відповідає технічним вимогам.

На питання, чому в Україні таке дороге пальне, відповіла відома мережа АЗС, яка показала, скільки податків закладено в кожному літрі бензину.