Уряд спростив процедуру виплат по вагітності: що потрібно знати

У Мінсоцполітики зазначили, що остаточний перехід на призначення допомоги відбудеться після запровадження електронної взаємодії порталу «Дія» з Реєстром медичних висновків (eHealth).

За підрахунками чиновників, такою спрощеною процедурою скористається близько 14 тисяч українок

Уряд України спростив порядок отримання грошових виплат по вагітності та пологах жінками, які не застраховані в системі загальнообов'язкового державного соціального страхування. Про це повідомляє пресслужба міністерства соціальної політики України.

Завдяки внесеним змінам до порядку призначення та виплат держдопомоги сім'ям з дітьми буде підвищена доступність послуг для:

непрацюючих жінок,

студенток,

жінок, зареєстрованих у центрі зайнятості,

жінок, звільнених у зв'язку з ліквідацією підприємства.

За підрахунками чиновників, такою спрощеною процедурою отримання допомоги щомісяця скористається близько 14 тисяч українок.

Тепер для призначення матеріальної допомоги замість довідки в паперовій формі буде використовуватися інформація про сформований у Реєстрі медичних висновків в електронній системі охорони здоров'я медичний висновок про тимчасову непрацездатність категорії «Вагітність та пологи».

Якщо ж немає технічної можливості використовувати портал «Дія», залишається можливість призначення допомоги на підставі відповідної довідки в паперовій формі.

У Мінсоцполітики зазначили, що остаточний перехід на призначення допомоги без надання паперової довідки відбудеться після запровадження електронної взаємодії порталу «Дія» з таким Реєстром медичних висновків (eHealth).

Нагадаємо, держава розпочне з січня 2022 року надавати безробітним членам малозабезпечених сімей фінансову допомогу на початок власного бізнесу.

До слова, МОЗ порадив вагітним вакцини від Covid-19.

Також, медики б’ють на сполох через масове ураження коронавірусом вагітних.