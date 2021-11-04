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    Уряд спростив процедуру виплат по вагітності: що потрібно знати

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    У Мінсоцполітики зазначили, що остаточний перехід на призначення допомоги відбудеться після запровадження електронної взаємодії порталу &laquo;Дія&raquo; з Реєстром медичних висновків (eHealth). - Уряд спростив процедуру виплат по вагітності: що потрібно знати
    У Мінсоцполітики зазначили, що остаточний перехід на призначення допомоги відбудеться після запровадження електронної взаємодії порталу «Дія» з Реєстром медичних висновків (eHealth).
    фото з відкритих джерел

    За підрахунками чиновників, такою спрощеною процедурою скористається близько 14 тисяч українок

    Уряд України спростив порядок отримання грошових виплат по вагітності та пологах жінками, які не застраховані в системі загальнообов'язкового державного соціального страхування. Про це повідомляє пресслужба міністерства соціальної політики України.

    Завдяки внесеним змінам до порядку призначення та виплат держдопомоги сім'ям з дітьми буде підвищена доступність послуг для:

    • непрацюючих жінок,
    • студенток,
    • жінок, зареєстрованих у центрі зайнятості,
    • жінок, звільнених у зв'язку з ліквідацією підприємства.

    За підрахунками чиновників, такою спрощеною процедурою отримання допомоги щомісяця скористається близько 14 тисяч українок.

    Тепер для призначення матеріальної допомоги замість довідки в паперовій формі буде використовуватися інформація про сформований у Реєстрі медичних висновків в електронній системі охорони здоров'я медичний висновок про тимчасову непрацездатність категорії «Вагітність та пологи».

    Якщо ж немає технічної можливості використовувати портал «Дія», залишається можливість призначення допомоги на підставі відповідної довідки в паперовій формі.

    У Мінсоцполітики зазначили, що остаточний перехід на призначення допомоги без надання паперової довідки відбудеться після запровадження електронної взаємодії порталу «Дія» з таким Реєстром медичних висновків (eHealth).

    Нагадаємо, держава розпочне з січня 2022 року надавати безробітним членам малозабезпечених сімей фінансову допомогу на початок власного бізнесу.

    До слова, МОЗ порадив вагітним вакцини від Covid-19.

    Також, медики б’ють на сполох через масове ураження коронавірусом вагітних.

    Теги: соцвиплати держава уряд пологи страхування
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    Уряд спростив процедуру виплат по вагітності: що потрібно знати