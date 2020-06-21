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    Економіка та фінанси

    В Україні продавали свинину, інфіковану африканською чумою

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    Були проведені лабораторні дослідження зразків в Державному науково-дослідному інституті з лабораторної діагностики та ветеринарно-санітарної експертизи&nbsp; - В Україні продавали свинину, інфіковану африканською чумою
    Були проведені лабораторні дослідження зразків в Державному науково-дослідному інституті з лабораторної діагностики та ветеринарно-санітарної експертизи 

    В ході моніторингу отримано всього вісім позитивних результатів на африканську чуму

    Держпродспоживслужба провела моніторинг ситуації з поширення збудника африканської чуми свиней через стихійні ринки. У ході моніторингу відібрано 3,5 тис. зразків свинини, з яких отримано всього вісім позитивних результатів на АЧС.

    Про це інформує Державна служба України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів.

    «У ході моніторингу протягом 2019/20 років на стихійних ринках відібрано 3,5 тис. зразків продукції тваринного походження (сировина та продукція із свинини) в чотирьох областях України: Закарпатській, Одеській, Рівненській та Харківській», – йдеться в повідомленні.

    В результаті були проведені лабораторні дослідження зразків в Державному науково-дослідному інституті з лабораторної діагностики та ветеринарно-санітарної експертизи (м. Київ). Отримано в областях всього вісім позитивних результатів на АЧС в Закарпатській – два, Одеській – чотири та Харківській – два, що становить 0,23% від загальної кількості».

    Варто додати, що на основі отриманих результатів територіальними органами Держпродспоживслужби в Закарпатській, Одеській та Харківській областях, спільно з органами національної поліції, органами місцевого самоврядування вживаються заходи посилення контролю, зокрема щодо переміщення живих тварин, сировини і продукції тваринного походження та ліквідації місць стихійної торгівлі.

    Нагадаємо, перша літня ягода – полуниця – в цьому році піднесла неприємний сюрприз. Вже друга половина червня, зазвичай в цей час самий розпал полуничного сезону. Але ціни на ягоду досі не падають. У минулому році був неврожай ягоди, а в цьому її менше ще в три рази.

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    Джерело: Agravery

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