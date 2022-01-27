IT-фахівці розробили універсальні поради для захисту даних від хакерів

Дотримання цих вимог зробить користування інтернет-мережею максимально безпечним

Серія масових кібератак, здійснених протягом січня на десятки урядових сайтів України, продемонструвала необхідність дотримання правил цифрової гігієни під час користування інтернет-мережею. IT-компанія YouControl розробила універсальні поради із дотримання правил цифрової безпеки, які дозволять громадянам максимально убезпечити себе від крадіжки даних, ускладнивши роботу хакерів.

Для того, щоб захистити свій цифровий простір, фахівці радять дотримуватися низки простих правил.

Паролі:

встановлюйте надійні паролі та нікому їх не розголошуйте;

використовуйте різні паролі для різних облікових записів;

не зберігайте паролі у браузері;

посилюйте захист 2-факторною автентифікацією (де це можливо).

використовуйте офіційне ПЗ, яке підтримується виробником;

завантажуйте ПЗ з надійних джерел;

своєчасно встановлюйте на свої пристрої (комп’ютер, планшет, телефон тощо) всі оновлення безпеки;

не нехтуйте антивірусним захистом.

Програмне забезпечення (ПЗ):

використовуйте офіційне ПЗ, яке підтримується виробником;

завантажуйте ПЗ з надійних джерел;

своєчасно встановлюйте на свої пристрої (комп’ютер, планшет, телефон тощо) всі оновлення безпеки;

не нехтуйте антивірусним захистом.

Щодо користування веб-ресурсами, завжди звертайте увагу на:

наявність на веб-сторінці ознаки захищеного з’єднання – замок у адресному рядку браузера;

правильність написання адреси сайту. Різниця між оригіналом та підробкою може бути лише в одній літері. Зайвий раз перевіряйте посилання, за яким збираєтесь перейти;

зовнішній вигляд веб-сторінки. Якщо щось викликає підозру – в жодному разі не вводьте свої облікові дані та/або дані платіжної картки. Краще повторно перевірити оригінальність ресурсу. Перезайдіть на сайт в іншому браузері або через пошук офіційної сторінки у Google.

Пошта, листування, повідомлення

Варто бути обачними з електронними листами/повідомленнями, що містять вкладені файли або гіперпосилання. Якщо відправник вам невідомий, а лист викликає підозру не варто:

розпочинати листування;

пересилати повідомлення колегам;

відкривати вкладені файли чи переходити за посиланням.

Конфіденційність та приватність

Завжди звертайте увагу та контролюйте де, кому, для чого і що (які дані) про себе, своє оточення, свій дім або свою роботу ви повідомляєте, публікуєте або надсилаєте. Майте на увазі, те, що одного разу було опубліковано в інтернеті, залишається там назавжди.

Пам’ятайте, що паролі від облікових записів, тимчасові паролі та коди підтвердження з sms, push-повідомлень або повідомлень у месенджерах, pin- та cvv2/cvc2-коди платіжних карток є конфіденційною інформацією, яка має бути відома тільки вам.

Фахівці YouControl зазначають, що це далеко не вичерпний перелік необхідних «гігієнічних», в сенсі цифрової безпеки, заходів, які потрібно регулярно здійснювати, аби убезпечити себе від ризиків. Проте як здоров’я починається з миття рук, так і безпека в кіберпросторі ‒ з цих простих правил.

Раніше фахівці розповіли, чим «бавилися» хакери у 2021 році.

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